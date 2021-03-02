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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım toplantısının ardından buluştular

02 Mart 2021 17:08

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım toplantısının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinden fotoğraflara yer verildi.

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Erdoğanbahçeliİnsan hakları eylem planı
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