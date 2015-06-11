Cumhurbaşkanı: Türkiye'yi hükümetsiz ve başsız bırakanlar milletimize bunun hesabını veremezler!

7 Haziran seçimlerinden sonra sessizliğe bürünen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da YTB’nin düzenlediği Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan 7 Haziran seçimine ilişkin olarak, "Türkiye'yi hükümetsiz ve başsız bırakanlar milletimize bunun hesabını veremezler" dedi. "Seçim sonuçlarını her parti doğru şekilde okumalı ve tek bir partinin iktridarına imkan tanımayan bu tablo ülkeyi hükümetsiz bırakma anlamına gelmemelidir" diyen Erdoğan, "Bu dönemi hasarsız şekilde geçirmek için tüm siyasi partileri sorumluluğa davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Batı medyasına da eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı medyasının şahsıma yönelik seviyesiz açıklamalarını çirkin buduğumu açıklamak zorundayım.Hamdolsun, onlar övgü yağdırsaydı o zaman kendimden şüphe ederdim" diye konuştu.

Erdoğan, "Tel Abyab'da Arapları ve Türkmenleri uçaklarla vuran Batı, onların yerine PKK'yı yerleştiriyor, bunlara nasıl samimiyetle bakabiliriz" dedi.

7 Haziran sonrası ilk konuşma

3 gün 21 saattir herhangi bir programa katılmayan Erdoğan, 7 Haziran sonrası kamuoyunun karşısına ilk kez çıktı.

Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

"Değerli misafirler, yurtdışı Türkler ve akraba toplulukları başkanlıklarının değerli mensupları, sevgili öğrenciler, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

"Türkiye’de bu yıl mezun olacak tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu yıl mezun olacak dört bin öğrenci ile birlikte Türkiye’deki üniversiteleri bitiren, uluslararası öğrenci sayısı 60 bine ulaşıyor. Az önce Cemil’e bir nükte yaptım. Dedim ben, Uganda’dan geldiğin gün gibi göreceğim zannediyordum, ama seni farklı gördüm. Kaç kardeşsiniz dedim, yedi kardeşiz dedi. Üç kız, dört erkek. Bu yolu açanlara şükranlarımı bildiriyorum. Ülkede böyle bir hizmeti vermenin az da olsa emeği geçen bir hadimi olmanın da mefahirini yaşıyoruz. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz.

'Bizim ülkemiz ve milletimiz geçmişinde sömürgergecilik ayıbı olmayan tek ülkedir'

"Zira öyle bir ecdadın torunlarıyız. Ve bu mirası bu şekilde yüklendik, inşallah bu şekilde devam ettireceğiz. Halen eğitimlerini sürdüren 70 bin uluslararası öğrenciyle birlikte düşündüğümüzde, Türkiye’nin bu alanda güçlenen bir marka haline geldiğini görüyoruz. Az önce Kudret Bey'in çok daha fazla öğrenci alamayız ifadesine ben tabii katılmıyorum.

"Değerli arkadaşlar küreselleşme gerçeği dünyanın neresinde olursa olsun birlikte hareket etmeyi zorunlu kılıyor. Bizim ülkemiz ve milletimiz geçmişinde smürgergecilik ayıbı olmayan tek ülkedir. Biz ülke ve millet olarak hiçbir zaman insanları derisinin rengine ve yaşadığı yere göre ayırt etmedik. Biz yaradılanı yaratandan ötürü severiz.

"Geçtiğimiz 12 yılda 76'dan 193'e çıkan, 800 bine ulaşan öğrenci kapasitemizle bu alanda önemli bir hamle gerçekleştirdik. Bu adımlardan en önemlisi Türkiye Bursları'dır. Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde eğitim gören öğrencilerimizle ilgili çok çarpıcı hikayeler var.

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