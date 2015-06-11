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7 Haziran sonrası sessizliğe bürünen Erdoğan, bugün kamuoyu önüne çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'ne zamandır ekrana çıkmıyor' sayacı oluşturulmuştu

11 Haziran 2015 11:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Haziran seçimlerinden sonra kamuoyunun karşısına ilk kez YTB’nin düzenlediği Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet töreniyle çıkacak.

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), bu yıl 4. kez Türkiye’de eğitimini tamamlamış uluslararası öğrencilerin mezuniyet törenini gerçekleştiriyor. Ankara’da düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Erdoğan’ın konuşma yapacağı mezuniyet töreninde uluslararası öğrenciler tarafından 100. Yıl anısına Çanakkale Türküsü de seslendirilecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının düzenlediği 4.Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni bugün saat 11.00’da Ankara ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak.

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