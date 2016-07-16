Erdoğan: Tankları kime yöneltiyorlar; durum normalleşene kadar buradan ayrılmak yok!

Daha önce yaptığı açıklamada "Genel sekreterimi aldılar, Genel Kurmay Başkanımızın durumunu bilmiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişimine ilişkin olarak yaptığı son açıklamada "Tankları kime yöneltiyorlar? Helikopterle neyi kurşunluyorlar? Bu milleti. Üstümüzde neler uçuyordu? F-16 uçakları uçuyordu" dedi. "Türkiye'nin büyümesini hazmedemiyorlar. Bu milletin güçlenmesini hazmedemiyorlar" ifadesini kullanan Erdoğan, "Buradan durum normalleşene kadar ayrılmak yok" diye konuştu.

Türkiye, 12 Eylül 1980'den yaklaşık 36 yıl sonra ilk kez darbe girişimine sahne oldu. İstanbul'da jandarma birliklerinin iki boğaz köprüsünü de 21:30 sıralarında Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kapatmalarıyla kamuoyunun farkına vardığı gelişmeler Ankara semalarında savaş uçaklarının TBMM, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve MİT Müsteşarlığı üzerinde 100 metreye kadar inerek alçak uçuş yapmaya başlamalarıyla netlik kazanmaya başladı. Kızılay'daki Genelkurmay Başkanlığı karargâhının önüne çıkan yolların kapatılmasıyla devam eden gelişmeler sırasında Başbakanlık MİT Müsteşarlığı'nın bulunduğu Yenimahalle ilçesinde alçak uçuş yapan helikopterlerden ateş açıldığı haber verildi. MİT'ten de askeri helikoptere ateş açıldı. Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Genelkurmay başkanı Hulisi Akar ve bazı komutanların rehin alındığını açıkladı. Daha önce yaptığı açıklamada "Genel sekreterimi aldılar, Genelkurmay Başkanımızın durumunu bilmiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişimine ilişkin olarak yaptığı son açıklamada, "Tankları kime yöneltiyorlar? Helikopterle neyi kurşunluyorlar? Bu milleti. Üstümüzde neler uçuyordu? F-16 uçakları uçuyordu" dedi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Ordumuzun içerisine sızmak suretiyle paralel devlet yapılanmasının, 17-25 Aralık'tan sonra bunların ne olduğu dün akşamki eylemleriyle tam manasıyla ortaya çıkmıştır. Bu milletin, fakir fukaranın imkanlarıyla, paralarıyla alınan silahları bu millete yöneltecek kadar alçaktır bunlar.

Tankları kime yöneltiyorlar? Helikopterle neyi kurşunluyorlar? Bu milleti. Üstümüzde neler uçuyordu? F-16 uçakları uçuyordu.

Bunlar bir azınlık. Şu anda bu milletin kendi iradesiyle iş başına getirdiği hükümet, cumhurbaşkanı görevdedir. Biz kefenimizi giyerek bunların karşısına dikildikçe yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Asla bunlara prim vermeyeceğiz.

Yaptığın ihanet yeter, sıkıysa memleketine geri gel.

Türkiye'nin büyümesini hazmedemiyorlar. Bu milletin güçlenmesini hazmedemiyorlar.

Buradan durum normalleşene kadar ayrılmak yok"