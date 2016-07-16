Erdoğan: Genel sekreterimi alıp götürdüler, Genelkurmay Başkanımızın durumunu bilmiyorum!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan darbe girişimiyle ilgili olarak, "Marmaris'teydim, ben hareket ettikten sonra oraları da bombalamışlar" dedi. "Benim genel sekreterimi alıp götürdüler. Ne yapacaksınız benim genel sekreterimi almakla" diyen Erdoğan, rehin alındığı öne sürülen Genel Kurmay Başkanı Hulis Akar'ın durumuyla ilgili olarak "Genelkurmay Başkanımızın durmunu bilemiyorum" dedi.

Türkiye, 12 Eylül 1980'den yaklaşık 36 yıl sonra ilk kez darbe girişimine sahne oldu. İstanbul'da jandarma birliklerinin iki boğaz köprüsünü de 21:30 sıralarında Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kapatmalarıyla kamuoyunun farkına vardığı gelişmeler Ankara semalarında savaş uçaklarının TBMM, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve MİT Müsteşarlığı üzerinde 100 metreye kadar inerek alçak uçuş yapmaya başlamalarıyla netlik kazanmaya başladı. Kızılay'daki Genelkurmay Başkanlığı karargâhının önüne çıkan yolların kapatılmasıyla devam eden gelişmeler sırasında Başbakanlık MİT Müsteşarlığı'nın bulunduğu Yenimahalle ilçesinde alçak uçuş yapan helikopterlerden ateş açıldığı haber verildi. MİT'ten de askeri helikoptere ateş açıldı. Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Genelkurmay başkanı Hulisi Akar ve bazı komutanların rehin alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişimine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Benim genel sekreterimi alıp götürdüler. Ne yapacaksınız benim genel sekreterimi almakla. Genelkurmay Başkanımızın durmunu bilemiyorum" dedi.

Atatürk Havalimanı'nda açıklamalar Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi, öğleden sonra bir hareketlilik ne yazık ki TSK'nın içinde mevcuttu ve bu hareketliliğin neticisendi de TSK'nın içinde bir azınlık ne yazık ki ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne, hazmedemeyen, milletimizin birliğini beraberliğini kabullenemeyen bu grup, daha önceden söylediğim gibi Paralel Devlet yapılanmasının bir ürünüydü. TSK'nın içinde de Emniyet'te de devletin diğer kurumlarında da yer bulmuş, her türlü kılığa girmiş.

Şu anda yapılan hareket ihanet hareketidir. Ayaklanma hareketidir. Bu vatana ihanet hareketinin bedelini çok ağır şekilde ödeyecekler. Milletin oylarıyla işybaşına gelmiş bir hükümete, milletin oylarıyla başkomutahn olarak Tayyip Erdoğan'ı hazmedemeyişleri onlar için bir bitiş olmayacak. Şunu bilmelerini istiyorum, biz bu şyola, bu kutlu davaya başımızı koymuşuz. Biz canımızla, kefenimizle bu yola çıkmışız. Eninde sonunda şu anda buçıkış, bu hareket Allah'ın büyük bir lütfu. Bu tertemiz olması gereken TSK'nın temizlenmesine vesileolacak bir harekettir. Şu anda Ağustos başında YAŞ var, YAŞ öncesinde böyle bir aımın atılmış olması manidardır. Birileri ne olacağını çok iyi kestirdiler, onun iin de böyle bir adımı attılar

Türkiye eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'nin dravranış biçimleri çok daha farklıdır. Bakın şu andaşu çatısı altında bulunduumuz Atatürk Havalimanı, kısa bir süre önce DAİŞ militanlarının adeta işgaline uğramış ve onlarca insanı kaybettik. Şimdi de Paralel Devlet Yapılanması'nın işgali söz konusu Havalimanı üstünde F16'lar düşüyor. Biz bu F16'ları neden aldık. Düşmana karşı aldık. Bfunları uçuranlar, düşünebiliyokr musunuz şu anda bu havalimanına normal yolcuların inmesine kalkmasına bile müsaade etmiyor. Cumhurbaşkanını da tehdit ediyor. Ben buraya gelmeden önce, farklı bir yerdeydim, Marmaris'te. Ayrıldığım yerde, oraları ne yazık ki aynı şekilde bombalamışlar. Buraya girişimizi takip edemediler. Aynı şekilde devletin kurumlarına MİT'e, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığa ve benim genel sekreterimi alıp göitürdüler. Ne yapacaksınız benim genel sekreterimi almakla. Genelkurmay Başkanımızın durmunu bilemiyorum.

Ordumuzun üst derecedeki bütün komutanlarına sesleniyorum: Sizler inanıyorum ki bu milletin değerlerine sahipsiniz. Bir de bu milletin değerlerine sahi olduğunu zannettiğimiz komuta kademelerinde arkadaşlarımız oldu. Onlar bu ülkenin değerlerine sadık değillerdi. Onlan Pensilvanya'dan talimat alıyorlardı. Aynı şekilde, er erbaş bütün askerimize sesleniyorum. Sizler bizim evladımızsınız, Mehmetçiğimizsiniz. Mehmedimiz olarak, karşımıza bulunan halka, sizin anne babalarınıza silah doğrultmanızı doğru bulmam mümkün değil"

