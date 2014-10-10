Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık polis ve asker kalkan kullanmayacak, gereği neyse yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kobanê protestolarını yönelik olarak, "Artık ne polisimizin ne askerimizin kalkanla bu işin önüne geçmesi mümkün değil.Gereği neyse askerimizde polisimizde onu yapacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014-2015 akademik yılı açılış töreninde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kobani'den kaçanlara evini açan, ekmeğini paylaşan Türkiye'dir. Ve biz çok akılcı çözüm önerilerini dünyanın güçlü ülkelerinin hepsine verdik. İşte ben son BM genel kurulunda konuşmamda dile getirdikten sonra BM Güvenlik Konseyi'ndeki davette hepimize konuşma imkanı doğdu. Orada da bu işi çok açık net gündeme getirdim.

Fakat bizim bu söylediklerimiz öyle zannediyorum ki bir kulaktan giriyor bir kulaktan çıkıyor. Bizim sınırımız Irak ve Suriye'de 1300 kilometre. Burada tehdit altında olan heran biziz. Biz şu anda 1,5 milyon mülteciye ev sahipliği yaparken Avrupa'nın tamamında 130 bin mülteci var. Amerika vesaire oradan var mı yok.

İşte ben sadece havadan bombalarım… Bunu söyledik, havadan bombalamakla çözemezsiniz dedik. Siz havadan bombalıyorsunuz, o ise tanklarıyla toplarıyla yürüyor.

'IŞİD, Amerikan silahlarıyla oradaki halkı vuruyor'

ABD'nin tankı topu. Kime vermişti bunu? Maliki'ye. Maliki Musul'u bırakıp kaçtı ve bütün ağır silahlar IŞİD'e kaldı. Ve şimdi IŞİD o Amerika'nın ağır silahlarıyla oradaki halkı ne yazık ki vuruyor.

Türkiye’deki bazı siyasi partiler şunu söylüyor, 'sadece kobani'ye yönelik tezkere yapabiliriz' Yahu insaf, Kobani'den 200 bin insan Türkiye'de. Ama sen 200 bin insanı öldüren Esed'i korumak için mi bunu yapıyorsun? Suriye'de devlet terörü var. Katil Esed, bunu görmediğin sürece siyasette yeni bir gözlüğe ihtiyacın var demektir.

'Gereği neyse, askerimiz, polisimiz onu yapacaktır'

Bütün bunlarla beraber soruyorum, şehirlerimizi yangın yerine çevirmek için eylem yapanlar kimler? Bunları bilmek için ordinaryüs olmaya profesör olmaya da gerek yok. Her şey ortada, bölücü terör örgütü baş sorumludur. ocukların eline taş verenler, silahı verenler, polislerimizi şehit edenler ortada. Bütün bunlara karşı polisimiz ne yapacak?

'Kimse bu konuda bize akıl vermesin'

Hala kalkan mı tutacak? Kusura bakmasınlar, kimsede bu konuda bize akıl vermesin. Artık ne polisimizin ne askerimizin kalkanla bu işin önüne geçmesi mümkün değil.Gereği neyse askerimizde polisimizde onu yapacaktır.

Büyük devlet sokaktaki şiddet eylemlerine yağmacılığa şımarıklığa teslim olan devlet değildir. Açık açık ifade ediyorum, içerde de dışarda da politikalarımızı biz belirleriz. Dünyada hiçbir ülke belirleyemez.

Artık bunu yapmak durumundayız. Kamu binalarını yakacaklar, hastaneleri yakıyorlar, kamu araçlarını, bindiği otobüsü yakıyor. Oradaki kürt vatandaşlarımızın, onların da araçlarını yakıyorlar. üniversitelerin içinde terör estirmeye çalışıyorlar. Bakıyorsunuz onların başını çeken siyasi de çıkıyor, ben diyor şiddet yapın demedim. Yahu ne dedin sen? Dediklerin ortada. Sokaklara dökülmeyi teşvik ettiniz, şimdi de söylediklerimi nasıl geri alabilirim bunun gayreti içindesin.

'Bedeli neyse anladıkları dille onlara yaklaşacağız'

Yapılması gereken neyse devlet olarak bunları bütün kurumlarımızla şu anda yapmanın kararlılığı içindeyiz. Bedeli ne olursa olsun, anladıkları dil neyse o dille onlara yaklaşacağız, konuşacağız. Bende cumhurbaşkanı sıfatıyla böyle konuşmak istemezdim. Ama 31 kişinin bu şekilde ölmesi bizi bu noktaya sevk etmiştir. Malum siyasi parti, bir kez daha kendi iradesini ayaklar altına almış, demokratik meşru biz mücadele vermek yerine eski türkiye aktörlerinin oyuncağı haline gelmiştir.

'Rehineler için ne verdiysek verdik, işi bitirdik mi, sen ona bak'

Efendim nasıl kurtardınız? Ne verdiniz? Ne verdiysek verdik. İşi bitirdik mi, sen ona bak.

Hiç kimsenin tehditlerine tahriklerine sokakta kullandığı şımarık piyonlarına boyun eğmeyiz. Türkiye IŞİD'le de mücadele eder, PKK'yla da eder ediyor, Kobani için de mücadele eder, ediyor.

Tabii bizim kardeşliğimiz farklı. Biz bu kardeşliğimizi çok iyi korumamız lazım. Birliğimiz beraberliğimiz çok önemli. Bilesiniz ki biz bize faydalıyız."