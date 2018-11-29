CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ARJANTİN'E GİTTİ (GENİŞ HABER)

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

(Münbiç meselesi)\"Sayın Trump\'la inşallah Arjantin\'de görüşmemiz olacak\"

(Rusya-Ukrayna gerginliği)\"Gerek Sayın Putin\'le gerek Sayın Poroşenko\'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde, her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleri de bizler Sayın Putin\'le Arjantin\'de yapacağımız görüşmede kendilerine aktaracağız\"

(Rusya\'dan S-400 hava savunma sistemi alımı)\"İnşallah 2019\'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibarıyla da bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli milli parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır\"

Haber-Kamera: Ozan URAL- Yılmaz BEZGİN-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Buenos Aires\'te düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi\'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı\'ndan Arjantin\'e hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi.

G20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıyakaldığı sınamaları ele alacaklarını belirten Erdoğan, \"Küresel ekonomik görünümü değerlendirerek, dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkinatacağımız adımları tespit edeceğiz\" dedi.

G20 Arjantin dönem başkanlığının temel değerlendirme alanlarının,çalışma hayatının geleceği, kalkınma için altyapı ve sürdürülebilir gıda geleceği olarak belirlendiğini dile getiren Erdoğan şöyle devam etti: \"G20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız. Küresel ekonomik görünümüdeğerlendirerek, dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atacağımız adımları tespit edeceğiz. Ticaret konusu, son dönemde özellikle bazıülkelerin tek taraflı korumacılık yanlısı eylemleri sebebiyle ciddi tartışmalara yol açıyor. Serbest ve adil uluslararası ticaret, küresel ekonomik büyümenin anaitici unsurlarından biridir. Türkiye olarak başından beri korumacılıkla mücadele edilmesi, ticaretin serbestleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptık. Zirvede de serbest ticaret vurgumuzu güçlü bir şekilde yineleyeceğiz. Zirve kapsamında bukonuların yanında eğitim, sağlık, istihdam, tarım, kalkınma ve enerji dahil olmaküzere birçok farklı alanda görüşlerimizi paylaşacağız. Programımız çerçevesindeki resmi toplantıların dışında muhataplarımızla pek çok ikili görüşme degerçekleştireceğiz. Bu kapsamda dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleriyleküresel ekonomik ve siyasi konuları ele alma fırsatı bulacağız.\"

G20 Zirvesi\'nin ardından 2-3 Aralık tarihlerinde Paraguay ve Venezuela\'yı kapsayacak Latin Amerika ziyaretlerinin olacağını aktaran

Cumhurbaşkanı Erdoğan Latin Amerika ve Karayipler\'e açılım politikaları çerçevesinde, sonolarak 19 Kasım 2018\'de Paraguay\'ın başkenti Asuncion\'da açtıkları büyükelçilikle birlikte bölgedeki büyükelçilik sayısını 16\'ya çıkardıklarına dikkati çekti. Erdoğan, şunları kaydetti: \"Sao Paulo başkonsolosluğumuz dahil, 17 misyonumuzla bölgede en geniştemsil ağına sahip ülkelerden biri konumuna yükseldik. Paraguay\'a yapacağımız ziyaret, Türkiye\'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Paraguay ile büyükelçiliğimizin açılmasından da yararlanarak,siyasi alandaki iyi ilişkilerimizi, diğer alanlara taşımayı, genişletmeyi, ekonomik ve ticari alanlardaki iş birliğimizi daha ileri bir düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Venezuela Cumhurbaşkanı, malum Nicolas Maduro ile yakın dönemde farklı vesilelerle bir araya gelme fırsatımız oldu. Bu görüşmeler siyasive ekonomik ilişkilerimize ciddi bir ivme kazandırdı. Ziyaretimiz sırasında da ikili ilişkilerimizi mümkün olan her alanda daha da ileriyle taşımak için atılması gereken adımları ele alacağız. Bu ziyaretlerin Paraguay ve Venezuela ile ilişkilerimizin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunacağına inanıyor, hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum\"

RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ

\"Son yapılan MGK\'nın ardından açıklanan bildiride Suriye\'de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve bunun karşısında meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulanmıştı. Şimdi gidiyorsunuz, bugün telefon görüşmesi de yapmıştınız, Sayın Trump ile ikili görüşmeniz olacak. Bu görüşmede bu konu da ele alınacak mı?\" şeklindeki soruyu Erdoğan şöyle yanıtladı: \"Tabii bugün bizim Sayın Putin ile yaptığımız görüşmenin ana ekseninde malum şu anda aralarında Ukrayna ile devam eden süreç ve bu konuda neler yapılabilir, burada da bir ara buluculuk rolü üstlenebilir miyiz, bu konuyu heriki tarafla görüştük. Gerek Sayın Putin ile gerek Sayın Poroşenko ile yaptığımız görüşmeler neticesinde her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleride bizler Sayın Putin ile Arjantin\'de yapacağımız görüşmede kendilerine aktaracağız. Yine aynı şekilde Trump ile yapacağımız görüşmede de bu konuları ele alacağız\"

(MÜNBİÇ MESELESİ) \"SAYIN TRUMP İLE ARJANTİN\'DE GÖRÜŞMEMİZ OLACAK\"

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları görüşmede İdlib meselesinin de ele alındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İdlib\'i konuştuk. Geçen hafta içerisinde Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımız, Moskova\'daydılar. Muhataplarıyla orada bu konuları etraflıca ele alarak görüşme imkanları oldu. Orada da neler yapılabilir, bunlar konuşuldu. İşinbir diğer ayağı da Münbiç meselesi. Bu konuyla ilgili de Sayın Trump\'la inşallah Arjantin\'de görüşmemiz olacak. Orada etraflıca, telefonda bunlara şöyle etraflıcagirme durumumuz olmadı, dedik ki bunları biz sizlerle Arjantin\'de dahateferruatlı görüşmemizde fayda var dedik ve Arjantin\'de Sayın Trump\'la da bukonuları görüşeceğiz\" diye konuştu.

RUSYA\'DAN S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ALIMI

Bir gazetecinin \"Rusya Devlet Başkanı Putin, S-400 satışıyla ilgilibir açıklama yaptı, dolarla olmadığını ifade etti. Alım, satımının ABD dolarına takılmayacağının altını çizdi. Dolar ile olmadıysa ne ile oldu? Ruble veya Türk Lirası ile mi oldu? Nasıl ortak bir karar alındı?\" sorusuna Erdoğan,\"Bu işe başladığımızda bizim sürekli ilke bazında bir tezimiz vardı. Oda şuydu; yerli para ile bu alım satımları yapalım diye. Dolayısıyla işin nihainoktada, bunun Ruble, TL olup olmayacağı noktasında aramızda bir mutabakat var. Fakat Merkez Bankalarımızın nihai çalışması henüz noktalanmış değil diyebiliyorum. Zaten yaklaşık bir yılımız var. İnşallah 2019\'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibariyle de bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli, milli parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır\" yanıtını verdi.

Basın toplantısında Erdoğan\'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.



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-Erdoğan\'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

29.11.2018 - 00.50 Haber Kodu : 181129002

29.11.2018 - 01.41 Haber Kodu : 181129004