Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantin'de

Arjantin (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi\'ne katılmak üzere Arjantin\'in başkenti Buenos Aires\'e geldi.

Erdoğan\'ı Buenos Aires Ezezia Havalimanı\'nda Arjantin Kültür Bakanı Pablo Avelluto ile Türkiye\'nin Buenos Aires Büyükelçisi Meral Barlas ve diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Buenos Aires\'e geldi.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşılanması