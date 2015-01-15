Erdoğan, 24 Nisan'da Azerbaycan Devlet Başkanı'yla Çanakkale'de olacak

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl anmasına tüm devlet başkanlarını çağırdık. 24 Nisan'da da Aliyev kardeşimizle orada olacağız” dedi.

Ortak basın toplantısından satırbaşları şöyle:

Erdoğan: Bu ticaret hacmimiz 5 milyar dolar. 2023'te bunu 25 milyar dolara çıkaracağız. Yukarı Karabağ çözümüyle ilgili son bilgileri aldık. Minsk üçlüsünün samimi olmadığını görüyoruz. Onların dediklerini kabul etmemiz mümkün değil. TANAP'ın adımları atıldı. Pekin - İstanbul hattı da ilerliyor. Türkiye G20 zirvesinin lideri. Biz de kendi hakkımızı kullandık ve G20'ye Azerbaycan'ı çağırdık. Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl anmasına tüm devlet başkanlarını çağırdık. 24 Nisan'da da Aliyev kardeşimizle orada olacağız.

‘Çanakkale'de bir arada olacağız’

Aliyev:

Bugün imzalanan anlaşmalarda ileri atılacak adımlar atıldı. Türkiye G20'ye Azerbyacan'ı çağırdı. Aziz kardeşim Erdoğan'a minettarım. 24 Nisan'da Çanakkale'de bir araya geleceğiz. Bu tarihin seçilmesi çok önemlidir. Ermenistan sulh istemiyor. Minsk gurubu da bir netice alamıyor. Ermanistan işgaline devam ediyor. Azerbaycan toprak bütünlüğünü koruyacak. Türkiye - Azerbaycan kardeşliği dünyada çok önemli bir yerdedir. Gelecekte de büyük ilerlemelere sahne olacak.

24 Nisan, dünyanın birçok ülkesinde “Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü” olarak kabul ediliyor.