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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79

10 Kasım 2017 13:28

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti\'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikalinin 79. yılında Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.
Anıtkabir\'deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yolda yürüyüşü ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir’de saat 09.05\'te Atatürk\'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.
İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı ve şunları yazdı: \"Vefatının 79. yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın büyük komutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmetle, hürmetle, saygıyla yad ediyoruz. Atatürk’ün bize bıraktığı en önemli miraslardan biri olarak gördüğümüz, Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun.\" 
 

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