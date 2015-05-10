Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benden daha Alevisi olamaz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın Almanya'da düzenlediği Karlsruhe Gençlik Buluşması etkinliğinde konuşuyor.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulunan Erdoğan 'oy kullanmak bir külfet değil, bir ayrıcalıktır' ifadesini kullandı. Yurt dışında yaşayan vatandaşların 6 milyon oy potansiyeline sahip olduğunu hatırlatan Erdoğan, hiç bir parti bunu ihmal edemez. Bunu ihmal edersek 6 büyükşehirin oyunu ihmal etmiş oluruz dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İçeride ve dışarı bu milletin değerlerine düşman olanların olduğunu biliyoruz, şahsım ve hükümet değil bütün vatandaşlarımız yaptıkları saldırılara maruz kalmıştır. Almanya'da yaşayan 1 milyon 450 bin seçmen seçimlerde belirleyici bir role sahip olacak. Biz yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki temsilciliklerde oy kullanmalarının önünü açmış bulunuyoruz. Oy kullanmak bir külfet değil; tam tersine bir imkandır, ayrıcalıktır, fırsattır. Gücünüzü en iyi göstereceğiniz yer dağlardaki silahlar değil sandıktır.

Biz silahları kullanarak iktidar olmadık. Birileri silahlı terör örgütlerini kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyor

Almanya Cumhurbaşkanı'yla dün bir telefon görüşmesi yaptım. "Türkiye'nin refah düzeyinin ne denli arttığını görüyorum. Bunu Türkiye ziyaretinde de hissettim" dedi. Artık 50 yıl önceki Türkiye yok. Sizler bu yeni vatanın alperenlerisiniz.

Bunlar sevemezler. İnsan öldürende sevgi olur mu? İnsanları katledende sevgi olur mu? Öyleyse oyuna gelmemeniz lazım.

Onlar tek millet diyebilir mi? Tek bayrak diyebilir mi? Tek vatan diyebilir mi? Tek devlet diyebilir mi? O zaman 7 Haziran'da bunu diyemeyenlere gereken cevabı benim Almanya'daki kardeşlerim vermelidir.

Benden daha Alevisi olamaz

Bunların sevgileri falan sahte, inanmayın. Bunlar sevemezler. İnsan öldürende sevgi olur mu, insanları katledende sevgi olur mu?

Öyleyse bu oyuna gelmememiz lazım. El ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve şunu unutmayacağız, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Biz bu yolu böyle yürüyeceğiz. Bunlar tek millet diyebilir mi, tek bayrak diyebilir mi, tek vatan diyebilir mi, tek devlet diyebilir mi? Öyleyse 7 Haziran'da bunu diyemeyenlere gereken cevabı benim Avrupa'daki kardeşlerim vermelidir

"Şimdi Avrupa'da, buralarda da 'Alisiz Alevilik' diye bir şeyler çıktı ya. Şimdi bu Alisiz Alevilerin içerisinden bir tanesini de aday yaptılar, milletvekili adayı. Kardeşlerim, uyanık olmaya mecburuz. Eğer Alevilik, Hazreti Ali Radıyallahu Anh Efendimizi sevmekse benden daha Alevisi olamaz. Ama yok. Alevilik bir dinse, orada Tayyip Erdoğan yok. Onu 'Alisiz Aleviler' düşünsün. Bunlara gereken cevabı 7 Haziran'da vereceğinize ben inanıyorum"

Marmaray şu ana kadar 73 milyon kişiyi taşımış durumda. Biz Fatih'in torunlarıyız. Dedemiz Fatih gemileri karadan yürüttü. Biz de metroyu denizin altından yürütüyoruz