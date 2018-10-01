Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ve ABD'ye terör listeleri verildi; delilleri yok saymalarını anlamak mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın 'FETÖ' konusunda yeterince duyarlı davranmadığını belirterek, "Almanya ve ABD'ye terör listeleri verildi. Almanya'nın delilleri yok saymalarını anlamak mümkün değil" dedi.

EURO 2024'ün Türkiye'ye verilmemesine ilişkin olarak Erdooğan, "Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye’ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern ve kilometre olarak çok daha iyi tesislerimiz var. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, ekonomideki gelişmelerle ilgili olarak da "IMF ile işimiz olmaz zaten toparlanmaya başladık" ifadesini kullandı.

Edoğan, Almanya ziyareti dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Gerek Almanya gerek öbür tarafa yani ABD’ye bu listeler zaten zaman zaman hep veriliyor. Almanya’da 136 kişilik bir liste. ABD’ye iletilen listede ise sayı o kadar değil. Almanya’ya PKK ile ilgili daha önce dört binin üzerinde ismin olduğu klasörler verilmişti. ABD’ye de biliyorsunuz ki 85 koli belge ilettik. Daha sonra Sayın Trump, belgelerden ziyade isimlerin iletilmesini istedi. Biz de isimleri İbrahim (Kalın) Bey ile Bolton’a (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı) ulaştırdık. 20’nin üzerinde isim bildirdik. Neler olacağını önümüzdeki süreç gösterecektir. Ancak bunların terör anlayışları bize oranla farklılık arz ediyor. Bu hususta bizim gibi bir sorun yaşamadıkları için bizi doğru anlama konusunda zorlanıyorlar.

Almanya’yla ilgili meselelerden biri de PKK, FETÖ, DHKP-C gibi örgütlerin Türkiye karşıtı eylemleri konusunda yeterince duyarlı davranılmaması. Alman makamlarının bunlara karşı daha etkin mücadele vermelerini bekliyoruz. Bu beklentilerimizi de kendilerine bizzat ilettik. Türkiye’de tutuklu bulunan bazı kişilerle ilgili onların söylediklerine karşılık olarak da gerçek bilgileri bize sormalarının daha isabetli olacağını ifade ettik. Hadiseleri Türkiye’de kabine karşıtı ya da başkan karşıtı olanlardan dinleyerek değil, resmi kanallardan da dinlemelerinin, ona göre adım atılmasının daha doğru olacağını anlattık. Hükümet karşıtlarıyla yürümekle sağlıklı sonuçlar alınamayacağını belirttik. FETÖ konusundaki yaklaşım farklılığı ortada. Bu, Merkel ile yaptığımız ortak basın toplantısında da açıkça görüldü. Yeterli delil olmadığından söz ediyorlar. Tüm delilleri kendilerine verdiğimiz halde, mahkeme kararlarını ilettiğimiz halde, bunların adeta yok sayılmasını anlamak mümkün değil.

Bölgesel konularda, başta İdlib olmak üzere Suriye konusunda yaptıklarımızı hep şükranla anıyorlar. İdlib’de gelinen süreci takdirle karşılıyorlar. Detaylar hakkında bilgi istediler, biz de gerekli bilgileri verdik. Bu ay içerisinde fevkalade bir durum olmazsa Rusya, Almanya, Fransa, Türkiye olarak bir dörtlü İstanbul Zirvesi’ni inşallah gerçekleştireceğiz. İdlib başta olmak üzere Suriye’yi konuşacağız. Macron ile görüştüm, o olumlu yaklaşıyor. Merkel de 'Ekim’in 14’ünde Bavyera seçimleri var, o seçimden sonra yapalım' diye bir yaklaşım içerisinde. Süreci takip edeceğiz. Tarih belirlendikten sonra da o dörtlü zirveyi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu dörtlü zirveyi önemsiyorum."

“Bizimki de ‘small’ dedim"

Erdoğan, Suriye’de çözüm için 7 ülkeyle Small Group (KÜÇÜK GRUP) adlı bir oluşuma giden ABD Başkanı Donald Trump’a tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

"İdlib başta olmak üzere Suriye’yi konuşacağız. Amacımız daha olumlu istikamette daha iyi yere taşımak. Şimdi bir small grup diye bir şey çıkardılar. ABD, Mısır, Suudi Arabistan, İngiltere, Ürdün, Almanya, Fransa toplam 7 ülke var. Bu toplantılara Türkiye’yi çağırmıyorlar. Hatta hatta Suriye’yi çağırmıyorlar. Suriye hakkında toplantı yapıyorlar, Suriye bu toplantıda yok. O da Trump’ın düzenlemiş olduğu toplantı. Ben de Sayın Merkel’e ‘Bizimki de smaller olur’ dedim."

"IMF ile işimiz olmaz"

Birilerinin iddialarının aksine, bizim IMF ile şu an herhangi bir işimiz olamaz. Biz şu anda ülkemizdeki durumu zaten toparlamaya başladık. Çok kısa zamanda bu sıkıntıyı atlatacağız, 2019’a da çok daha ciddi, çok daha farklı bir şekilde gireceğiz.