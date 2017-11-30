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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Merkel ile telefonda görüştü 

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile bu akşam telefonda görüştü

30 Kasım 2017 21:35

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile bu akşam telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Suriye ekseninde bölgesel gelişmeler ele alındı. Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla 22 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen Soçi zirvesi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Şansölye Merkel ile bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, mülteciler konusuna da değinildi. 

MERKEL,TÜRKİYE\'YE TAAHHÜT EDİLEN AB YARDIMLARININ ULAŞTIRILMASININ HIZLANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞACAĞINI BELİRTTİ
Şansölye Merkel, Suriyeli mültecilerle ilgili olarak Türkiye’ye taahhüt edilen AB yardımlarının ulaştırılmasının hızlandırılması için çalışacağını belirtti. İki lider, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelede işbirliğinin önemine işaret ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şansölye Merkel’in, Almanya’da hükümeti kurma çalışmalarının  neticelenmesinin akabinde, üst düzey iikili temaslara ivme kazandırılması konusunda da mutabık kaldıkları kaydedildi.

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