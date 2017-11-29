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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Federal Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü

29 Kasım 2017 23:22

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Federal Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran\'ın 22 Kasım\'da Soçi\'de liderler düzeyinde gerçekleştirdiği üçlü zirve hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier\'le bilgi paylaşımında bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam yapılan telefon görüşmesinde Suriye meselesinin yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındı. Türkiye, Rusya ve İran’ın 22 Kasım’da Soçi’de liderler düzeyinde gerçekleştirdiği üçlü zirve hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alman mevkidaşı Steinmeier’le bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Suriye’deki güncel gelişmeler üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırdaki sürecin, Suriye’de BM gözetiminde serbest, adil ve tüm Suriyelilerin sandığa gidebilecekleri seçimleri tertip etmeyi hedeflediğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında öngörüldüğü üzere Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, serbest, adil ve şeffaf bir siyasi sürecin hayata geçirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı. Soçi’de tertiplenecek Ulusal Diyalog Kongresi’nin Cenevre’nin alternatifi değil, tamamlayıcısı olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kongrede terör örgütlerine yer olmayacağını ifade etti. Görüşmede, Türkiye-Almanya arasındaki ikili ilişkilere de değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier, ikili ilişkilere tekrar ivme kazandırmanın önemine işaret ettikleri görüşmede, bu yönde karşılıklı adımlar atılması gerektiğini belirttiler.


 

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