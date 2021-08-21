Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Afganistan'daki gelişmeler ve göçmen konusu başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

Erdoğan, Merkel ile yaptığı görüşmede, Kabil Havaalanında güvenlik ve işletme sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde sürdürebileceklerini ifade etti.

Erdoğan, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin tüm Afgan halkını kapsaması ve temsil etmesi gerektiğini belirtti.