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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksihasarspor Başkanı Eryüksel'i tebrik etti

ANKARA, (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teleset Mobilya Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel’i telefonla aradı

11 Mayıs 2018 16:00

ANKARA, (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teleset Mobilya Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel’i telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teleset Mobilya Akhisarspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanması dolayısıyla Eryüksel’i tebrik etti. Yönetim, teknik kadro ve futbolcular başta olmak üzere tüm ekibi tebrik ettiğini belirten Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Teleset Mobilya Akhisarspor’a gelecekte de başarılar diledi. Akhisarspor camiasının sevincini paylaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eryüksel’e dün bir tebrik telgrafı da göndermişti.

 

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