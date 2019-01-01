Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Ankara adaylarını tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Ankara Belediye Başkan Adaylarını tanıttı. Büyükşehir ayalığı daha önce duyurulan Mehmet Özhaseki katılımcılara kısa bir konuşma yaptı. AKP, 25 ilçenin 3'ünde aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adayına destek verecek.AKP'nin ilçe adaylarıda 7 belediye başkanı koltuğunu korurken, adayların büyük ölçüde değiştirildiği görüldü.

Aday tanıtım öncesinde bir konuşma yapan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu. "Bay Kemal öğrencilerin kalacağı yurt yok diyor. Türkiye’de ne kadar yurt var haberi yok. Çünkü kılavuzu karga, sıkıntı burada" diyen Erdoğan, "Bay Kemal önce kendi partindeki meşruiyetini sorgula. Kendi genel başkan yardımcıların sana çakıyor. Nasıl çaktığını da görüyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip de hâlâ yerinde olan ana muhalefet partisi bulabilirsin. Meşru değilsin. Git de CHP tabanı da rahatlasın" dedi.

İşte AKP'nin Ankara adayları:

Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Mehmet Öz

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buhan

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana - Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki

Etimesgut: Enver Demirel (MHP)

Gölbaşı: Ramazan Şimşek (MHP)

Polatlı: Mürsel Yıldızkaya (MHP)

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

2019’un ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. 15 Temmuz’un gazi şehri Ankara’yı selamlıyorum. İster atadan Ankaralı olsun ister başka şehirlerden gelsin Türkiye’nin başkentinde yaşama bahtiyarlığına erişen kardeşlerimi selamlıyorum. Gönlümüzü dünyanın neresine atarlarsa atsınlar sonun da döner dolaşır gelir Ankara’ya düşer. Şahsım için Rize ata yurdumdur, İstanbul hayata ve siyasete başladığım şehirdir. Son 17 yıldır zamanının önemli bölümünü burada geçiren biri olarak biz Ankara’yı çok sevdik, Ankara da bizi sevdi. 16 yıldır bizi bırakmadı, bırakmayacak. Ankara için en iyisini, en güzelini, en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz.

Ankara siyasetin de hizmetin de yatırımın da en iyisine layıktır. Ankara başkentimizdir. Türkiye'yi dünyaya temsil eden şehirdir. Vitrinimizdir.

AK Parti kurulduğu günden bu yana seçime hazır olan bir partidir. Seçim dönemlerinde sadece adaylarımızı belirliyoruz. Aday adaylarımız oldu. İstişarelerimizi yaptık. İstişarelerimiz sonucunda biraz sanra size açıklayacağım isimleri belirledik.

Günün 24 saati, haftanın 7 günü halkın hizmetinde olmayan, kapısı açık bulunmayan, ulaşılamayan hiçbir ismin de AK Parti’de vekil, belediye başkanı, teşkilat yöneticisi olabilmesi mümkün değildir. Bu bağın koptuğu gün misyonumuzun bittiği gündür. Bu bağın lk günkü kadar sağlam olduğunu görüyoruz. Biliyoruz. Bunun için AK Parti her zaman seçime hazırdır diyoruz.

Şimdi Çankaya'yı görüyorum. Çankaya'yı almaya var mıyız? Yenimahalle'yi almaya var mıyız. Çankaya'yı da Yenimahalleyi de alarak yeni bir dönüşüm başlatmamız lazım.

Çankaya'ya gelenler hizmet veremediler. Çankaya'ya bakınca büyük içine bakınca hizmet rezalet.

Öyle bir ismi çıkardık ki, 5 dönem, 21 yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış, bir ismi Ankara'dan büyükşehir belediye başkan adayı yaptık.

Unutmayınız, halis niyetle, samimiyetle çalışanı Allah da sever, kul da sever. Biz sizleri seviyoruz. Ankara 31 Mart seçimlerinde rekor bir oyla sandıkları patlatıyor muyuz? Ankara başkentimizin geleceğini belirlemek için birlikte kolları sıvıyor muyuz?

İktidara geldiğimizde Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet bu dört temel taş üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştim. Eğitimde ilk önce eğitimin altyapısı ile ilgili tıkanıklıkları gidermek için hamle başlattık. 1 milyon 32 bin kişi destek personeli ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapıyor. Derslik sayısını 578 bine, öğretmen sayısını 920 bine çıkardık.

Üniversite sayımızı 206'ya akademik personel sayısını 150 bine çıkardık. Üniversite öğrenci sayımızı 8milyona ulaştırdık. Talep eden her evladımıza yüksek öğrenimi ulaşılabilir kıldı. Lisans öğrencileri geldiğimizde ne alıyorlardı? 45 lira şimdi ne alıyorlar? 500 lira. Master öğrencileri 1000 lira, doktora öğrencileri 1500 lira.

Bay Kemal öğrencilerin kalacağı yurt yok diyor. Türkiye’de ne kadar yurt var haberi yok. Çünkü kılavuzu karga, sıkıntı burada. Yurt yapımlarımız yine devam ediyor. Katsayı, okul katkı payı gibi engelleri ortadan kaldırarak her öğrencimizin yüksek öğrenime gelişini kolaylaştırdık. Önümüzdeki dönem için hedefimiz eğitim öğretimde kaliteyi yükseltmek olacaktır. Söz verdiğimiz 37 stadyumdan, 16 adedini tamamladık. Lisanslı sporcu sayısı 278 binden 8 milyon 360 bine çıkardık.

İmam Hatip okullarına yapılan haksızlığa son verdik.

Ülkemizde en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında sağlık geliyor. Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesinin dışında kalan yoktur.

Hastane yatak kapasiyemizi 136 bin ilave ile 240 bine, sağlık çalışanı sayımızı 550 bin ilave ile 700 bine çıkardık. Doktor sayımızı 230 bine çıkardık. Ambulans sayımızı 618'den 5 bine çıkartarak, 112 acil istasyonu sayımızı 481'den 2 bin 700'e yükselterek her alanda ulaşılmasını sağladık.

Bay Kemal bunları yapamadı. Savaş Ay seni çok iyi anlattı. O dönem hastanelerde sefalet vardı. Ama şimdi hamdolsun hastanelerimiz modern, ileri teknoloji ile donatılmış vaziyette. Yakında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ni de hizmete açıyoruz. Adalet sistemimizi geçmişte en çok zarar gören kurumların başında geliyordu. En iyi yargı hizmetini verebilmek için pek çok reformu hayata geçirdik.

Adalet teşkilatımızın toplam perfonel sayısını 61 binden 143 bine çıkardık. İstinaf mahkemelerini hayata geçirerek, yargı ağı sistemini hayata geçirerek mahkemelerin sonuçlanma sürecini kısalttık. Vatandaşlarımıza ilave hak arama yolları açtık. Türkiye terör örgütleri ile çeteler ile uyuşturucu tüccarları ile tarihin en başarılı neticelerini bizim dönemimizde almıştır. PKK, PYD, DEAŞ hepsinin başını eziyoruz.

Ulaştırma ve altyapı AK Parti'nin en başarılı olduğu alanlardan biridir. Karayollarımızın üzerindeki tünel sayısını 361'e tünel uzunluğunu ise 50 km'den devralıp 413 km ilave ile 463'e yükselttik. Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir hatları şu anda hizmet veriyor.

Havayollarında kat ettiğimiz mesafe takdire şayandır. Gümüşhane, bayburt, Yozgat, Tokat, Rize-Artvin havalimanlarının yapımı devam ediyor.

2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti 2020 liraya yükselttik. Tarım desteklerini 14.5 milyar liraya çıkardık.

Yıllardır hasretle beklenen Uzay Ajansımızı kurduk. 2002'de 1 milyar dolar savunma ve hacalık cirosu 6.7 milyar dolara ulaştı. Füzelerden elektronik haberleşme sistemlerine kadar savunma sanayimizin adımları devam ediyor.

İmar barışını 15 Haziran’a kadar uzattık. Ben de İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığını yapmış biri olarak Özhaseki'de Kayseri’de 5 dönem belediye başkanlığı yaptı. Bizde yeni yeni müjdeler var. Şehirlerimizi millet bahçeleri ile donatmaya başladık. CHP zihniyetinin hafsalası bunları almaz. Çevreci biziz.

Millet kıraathanelerini de millet bahçelerinin bir köşesine inşa edeceğiz, çayı simidi keki ücretsiz olacak, millet kıraathaneleri de 24 saat açık olacak. Ankara’da proje hazırlanıyor, inşallah inşası da başlayacak.

Turgut Özal, CHP'nin en şifrelerini en iyi çözenlerden biridir. Özal, 'CHP'yi biraz sıkıştırsan, Avrupalı dostlarına Türk devletini şikayet eder' der. Bay Kemal hâlâ yapıyor.

Bay Kemal önce kendi partindeki meşruiyetini sorgula. Kendi genel başkan yardımcıların sana çakıyor. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip de hala yerinde olan ana muhalefet partisi bulabilirsin. Meşru değilsin. Git de CHP tabanı da rahatlasın. Keşke kendisi Türkiye'nin menfaatleri söz konusu olduğunda hiç değilse tarafsız kalmayı becerebilse. Ankara’dan bir kez daha ilan ediyorum Türkiye’nin Türk milletinin hakları hukukları özgürlükleri söz konusu olduğunda tarafımızı bellidir.

Nasıl çaktığını da görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaya cesaret edemeyen, aday yaptığı kişiyi de partiden kazımak için her şeyi yapan bu zat bizi sorguluyor.

Bunların kafasındaki tarafsızlık, tıpkı eskiden olduğu gibi Türkiye'yi şamar oğlanına çevirenler karşısında süklüm büklüm durmaktır.

Kılıçdaroğlu’nun nereden ve kimden yana olduğunu milletimiz biliyor. Biz Türkiye'den yanayız. Milletimizden yanayız. Mazlumdan yanayız. Mağdurdan yanayız. Hepsinden öte haktan yanayız. Kılıçdaroğlu olsa olsa terör örgütlerinin beslemelerinden yanadır.

MHP'ye bırakılacak ilçeler

AKP Ankara'da 25 ilçenin 3'ünde MHP adaylarını destekleyecek. Bu ilçeler Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı olacak. AK Parti, İstanbul'da Maltepe, Beşiktaş ve Silivri ilçelerinde MHP'yi destekleme kararı almıştı. Bu 3 ilçenin adayı da AK Parti'nin cumartesi günü yapılan aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

25 ilçenin 20'si AKP’de

2014 yerel seçimlerinde Ankara'nın 25 ilçesinin 20'sini AK Parti kazanmıştı. Çankaya ve Yenimahalle'yi CHP, Etimesgut ve Polatlı'yı MHP, Haymana'yı da DP adayı kazanmıştı.