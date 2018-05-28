CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKHİSAR'A HELİKOPTERLE GİTTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Manisa\'nın Akhisar ilçesine gitti. Erdoğan öğlen saatlerinde Kısıklı\'daki konutundan çıkarak, evinin yakınında bulunan helikopter pistine geldi. Erdoğan\'ı burada İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak uğurladı. Erdoğan helikoptere binerek miting için Akhisar\'a gitti.
Görüntü Dökümü:
--------------------
- Helikopterlerin gelişi
- Helikopterlerin aranması
- Erdoğan\'ın konvoyunun gelişi
- Erdoğan\'ın sohbet etmesi
- Erdoğan\'ın helikoptere binmesi
- Helikopterlerin gidişi
- Detaylar