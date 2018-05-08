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"Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den daha yüksek oy alacak"

"Cumhurbaşkanı'nın zaman zaman polemiğe girmekle birlikte kucaklayıcı, pozitif bir dil kullanması bekleniyor"

08 Mayıs 2018 11:46

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 24 Haziran'da gidilecek erken seçime yönelik sçeim kampanyalarında cumhurbaşkanı adayaları Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu'nun hedefinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın olacağını belirtti.

Selvi, "Cumhurbaşkanı’nın zaman zaman polemiğe girmekle birlikte kucaklayıcı, pozitif bir dil kullanması bekleniyor. İlk göstergeler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’den daha yüksek oy olacağını gösteriyor" dedi. 

"AK Parti’de hesaplar ilk tura göre yapılıyor" diyen Selvi, " Tabanda ise partiyle ilgili tereddüdü olanlar dahi, Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor. Görünen o ki, Erdoğan, seçimlerde aynı zamanda AK Parti’yi de sırtında taşıyacak" ifadesini kullandı. 

 

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