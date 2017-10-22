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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katılıyor

22 Ekim 2017 14:47

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı\'nda düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya Köşkü\'nden saat 11.15\'te çıkarak Sütlüce\'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'na geldi. Erdoğan\'ı burada Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehdi Eker, Mustafa Ataş, Erol Kaya ve Ravza Kavakcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci karşıladı. Erdoğan\'ın katılımıyla gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan\'ın Tarabya Köşkün\'nden çıkışı
-Erdoğan\'ın AK Parti İl Başkanlığı\'na gelişi
-Erdoğan\'ı karşılayanlar
-Genel ve detaylar

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