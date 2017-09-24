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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı'nda (1)

    Gülseli KENARLI -  İdris TİFTİKCİ- Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen genel istişare ve değerlendirme toplantısına katılıyor

24 Eylül 2017 18:02

 


 

Gülseli KENARLI -  İdris TİFTİKCİ- Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı\'nda düzenlenen genel istişare ve değerlendirme toplantısına katılıyor.

KARŞILAYANLAR ARASINDA TOPBAŞ DA YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı\'da bulunan konutunda öğle saatlerinde çıkarak Sütlüce\'de bulunan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı\'na geldi. Erdoğan\'ı burada Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ravza Kavakcı,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan istifa eden Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci karşıladı. Erdoğan\'ın katılımıyla gerçekleşen genel istişare ve değerlendirme toplantısı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

(FOTOĞRAF)

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