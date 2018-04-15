Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Avcılar İlçe Kongresi'nde konuştu

Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin, Avcılar 6. Olağan İlçe Kongresi\'nde konuştu.

Avcılar\'ın 16 Nisan halk oylamasında yüzde 41\'lik evet oranıyla beklentilerinin çok altında kaldığını dile getiren Erdoğan, \"Oysa ben Avcılar\'dan çok daha iyi bir netice bekliyorum. İnşallah 2019 seçimlerinde burada çok farklı bir manzarayla karşılaşacağız. Hanımlar, gençler, beyler belediyeyi almakta kararlı mıyız?\" sözlerine kalabalığın \"Evet\" diye karşılık vermesi üzerine ise \"İşte bu irade alır\" dedi.

\"Türkiye yıllarca lafla peynir gemisi yürütmeyi maharet sanan siyasetçiler, yöneticiler elinde vaktini ve enerjisini kaybetti. Geçtiğimiz 15 yılda bir yandan ülkemize yönelen nice saldırıyı göğüslerken diğer yandan her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını hizmetlerimizle gerçekleştirdik. Bu hizmetlerin en yakın şahidi İstanbul, Avcılar. 20 yaşından itibaren Avcılar\'ı iyi bilirim. Hayal meyal geri dönüyorum, bakıyorum ki buralarda şöyle şu andaki binalar yok. İsim olarak da aklımda kalan meşhur bir mahallesi vardı. Denizköşkler Mahallesi. Şimdi diyorum ki maden Denizköşkler Mahallesi böyle heyecan dolu kalktı, şimdi gene başı çekeceksiniz evelallah Avcıları da tersine ayağa kaldıracaksınız. Avcıların geçmişine baktığımızda mübadeleden itibaren ne büyük zorluklar, ne büyük yokluklar, ne büyük sıkıntılarla bugüne geldiğini görüyoruz\"

\"BİZİM 2023 HEDEFLERİMİZ VAR. BİZİM 2053 VE 2071 VİZYONLARIMIZ VAR\"

Erdoğan, şöyle devam etti: \"Türkiye\'nin omuzunda artık bir yük haline gelen ana muhalefet partisinin ve başındaki zatın, eser, proje, hizmet değil, sadece ve sadece iftira, yalan, hakaret üzerine kurduğu siyaset bize göre değil. Bizim 2023 hedeflerimiz var. Bizim 2053 ve 2071 vizyonlarımız var. Bizim ülkemiz için milletimiz için çok büyük hayallerimiz var. Bizim hayalleri gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz geliştirdiğimiz projelerimiz, planlarımız, stratejilerimiz var. Türkiye bunca saldırıya uğrarken, bölgemiz tarihi bir dönüşüm sürecinden geçerken küresel güç dengeleri yeniden oluşurken biz bu kifayetsiz muhterislerle uğraşamayız. O kadar vaktimiz yok.\"

\"2019 KASIM\'ININ ARDINDAN ARTIK ÜLKEDE HİÇ BİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK\"

Erdoğan, AK Parti belediyelerindeki hizmet farkının açıkça görüldüğünü ile getirerek, şöyle konuştu:

\"Biliyorsunuz ana muhalefetin birlikte yol yürüdüğü ve terör örgütünün güdümünde siyaset yapan bir parti var. Bu partiye mensup belediye başkanlarının hemen hemen hepsini, devletin halka hizmet için kendilerine tahsis ettiği imkanları, terör örgütünün emrine verdikleri için görevden aldık. Güya siyasetçi olan bu belediye başkanlarının yerlerine atadığımız valilerimiz, kaymakamlarımız

onlarla mukayese edilemeyecek hizmetleri, o illere, ilçelere, beldelere fazlasıyla veriyorlar. Millet, en büyük hakemdir. 2019 seçimleri ve diğer hususların yanı sarı eski Türkiye alışkanlığı, bu tür siyaset anlayışlarının da tasfiyesinin miladı olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin ilk seçimi olan 2019 Kasım\'ının ardından artık ülkede hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.

İstismar siyaseti yapanların,kerameti kendinden menkul siyaset derebeylerinin esamesinin okunmadığı bir Türkiye\'ye kararlı adımlarla ilerliyoruz. Buna var mıyız? Rabbim yar ve yardımcımız olsun.\"

\"BAY KEMAL HATAY\'A GİTMİŞ BUGÜN\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da Hatay\'a gitmesiyle ilgili de Erdoğan, \"Bay Kemal Hatay\'a gitmiş bugün. Sanatçı filan da var mıydı yanında?\" diye sordu. Kemal Kılıçdaroğlu\'nun beraberinde sanatçı götürmediğinin ifade edilmesi üzerine Erdoğan, \"Sanatçı almadı mı yanına? Niye acaba? Neyse, herhalde bugünkü eksik bu olsun ama gitmesi bile çok önemli.\" ifadelerini kullandı. Rabia işareti yapan Erdoğan, sözlerini, \"Rabiayı unutmuyoruz. Bu bizim başarımızdaki sır. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Birbirimize gönül koymayacağız. Makam mevki, şu bu hepsi hikaye. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunu nasıl yapacağız? Bir

olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.\" diyerek tamamladı.

