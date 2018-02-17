Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de zafere yaklaşıyoruz (4)

\'BU MİLLET DARBE HEVESLİLERİNE İZİN VERMEYECEK\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikent Spor Salonu\'nda düzenlenen Ak Parti Eskişehir 6\'nci İl Olağan Kongresi\'nde konuşma yaptı. Erdoğan, milletin Adnan Menderes\'i ve hizmetlerini hiçbir zaman unutmadığını belirterek şunları söyledi:

\"Eskişehir\'in değerleri olan Şeyh Edebali\'yi, Hoca Nasreddin\'i, Seyit Gazi\'yi, Aziz Mahmut Hüdai\'yi, Hasan Polatkan\'ı, Gün Sazak\'ı rahmetle yâd ediyorum. Demokrasinin şehri Eskişehir\'de bundan 70 sene önce, 1948 senesinde ilk mitingini Çifteler\'de yaparak demokrasi mücadelesini başlatan, ömrünü milletine hizmete adayan Adnan Menderes\'i de tanzim ve şükranla yâd ediyorum. Bu millet Menderes\'i ve hizmetlerini hiçbir zaman unutmadı ve unutmayacak. Elbette bu millet darbe günü sevinç naraları ile sokaklarda nümayış yapanları da unutmayacak. İnşallah bu millet, siyasetçilerini, ülkeye hizmet aşkı ile yanan idarecilerini, bir daha darbe heveslilerine izin vermeyecek. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi gerekirse canı pahasına, 251 evladı pahasına meydanı cuntacılara bırakmayacak.\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında \"Dünya 5\'ten büyüktür. Bunu bilenler biliyor ama bilmeyenler de bilecek. Dünya 5\'ten büyüktür\" dedi.

\'BURALARA YAN YATARAK GELMEDİK\'

Eskişehir ile birlikte büyükşehir kongrelerini başlattıklarını, bugüne kadar 54 il kongresini tamamladıklarını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

\"Bu süreçte durma duraksama, rehavete kapılma lüksümüz yok. Şunu diyebilirsiniz, Sayın Cumhurbaşkanım, Genel Başkanım artık bunu bilmeyen mi var? Öyle demeyin. Siz herkes bilir zannedersiniz ama maalesef bu yapılanların hepsi unutuluyor. Hatta hani o yüksek hızlı trenimiz var ya bunun bile Ak Parti iktidarı veya Ak parti hükümeti tarafından yapıldığını bilmeyenlerin olduğunu da size söyleyebilirim. Var, çok. Bizim yapacak çok işimiz var, çok. 25 havalimanı, 57 havalimanı oldu. Biz yaptık, hâlâ yapıyoruz, yapacağız. İstiyoruz ki hemen evinden çıksın 15 dakikada, yarım saatte havalimanına varsın, oradan da uçağına binsin, gideceği yere gitsin. Türkiye\'yi bu hale biz getirdik. Düşünün bütün bunlar yapılırken, niye yaptık bunları, modern Türkiye için bu gerekliydi de onun için yaptık. Modern Türkiye\'yi inşa edeceksek, hani bunlar Atatürkçüyüz diyorlar ya, Atatürkçü isen muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için ne yaptınız söyleyin bakalım. Bunların dikili bir taşı var mı acaba, yok. Ama bizim evvelallah eserlerimiz çok. İşte muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak mı? Bak buradan dünyaya sesleniyorum. Dünyada bir numaralı havalimanını biz yapıyoruz biz, hamdolsun. Şu anda, önümüzdeki yıl değil, bu yılın sonuna kadar yılda 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız inşallah açılıyor. 2023\'te bu sayı 200 milyona çıkacak. Buralara durup dururken gelmedik, yan gelip yatarak gelmedik. Çalıştık, azmettik, koşturduk.\"

\'KOLTUĞA YAPIŞANLARDAN OLMADIK\'

Siyaseti ikbal kapısı olarak görmediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Hizmet vesilesi daha önemlisi istiklal ve istikbal mücadelesi olarak görüyoruz. Bu hareket hiçbir zaman koltuk hırsına, makam ve mevki sevdasına dönen bir hareket olmadı. Biz Ana Muhalefet\'in başındaki zat gibi 9 seçim kaybetmesine, görevde bulunduğu her sene seçim hezimeti sığdırmasına rağmen koltuğa yapışanlardan olmadık. Tüm makamlar geçicidir, fanidir, milletimizin bize birer emanetidir. Biz makama insana, insanlığa, vatandaşlarımıza hizmet götürme aracı olması dışında hiçbir anlam yüklemedik. Makam hırsı olanlar, makamlara hizmet kapısı olarak değil de rant kapısı olarak bakanlar bu kutlu çatının altında asla barınamazlar. Bunun için sürekli kendimizi yeniliyoruz. Hak ve halk katında hesap vermeden önce nefsimizi hesaba çekiyor, tespit edebildiğimiz kadarıyla eksiklerimizi, yanlışlarımızı telafi ediyoruz\" diye konuştu.