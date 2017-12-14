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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan Devlet Başkanı ve Sudan Cumhurbaşkanını kabul etti

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İİT zirvesinin ardından akşam saatlerinde Beşiktaş Yıldız'daki Mabeyn Köşkü'ne geçti

14 Aralık 2017 01:31

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İİT zirvesinin ardından akşam saatlerinde Beşiktaş Yıldız\'daki Mabeyn Köşkü\'ne geçti. Önce İran Cumhurbşakanı Hasan Ruhani\'yle görüşen Erdoğan, daha sonra Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani\'yi ağırladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Erdoğan daha sonra Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir\'i kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Erdoğan görüşmelerin ardından Kısıklı\'daki evine geçti.

(FOTOĞRAF)

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