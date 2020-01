Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acilen bir öz eleştiriye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum

Aliye ULUSOY/ANKARA,(DHA) -CUMHURBAŞKANI Erdoğan, \" İçinde bulunduğumuz ekosistemi tahrib eden her adımın sonu felakettir. Acilen bir öz eleştiriye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sayın Kaplanoğlu\'nun filmini bu açıdan da son derece Anlamlı buluyorum. Filme katkı veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe\'de gerçekleşen Buğday filminin Galası\'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yönetmen Semih Kaplanoğlu\'nun Buğday filmine ilişkin,\"Usta yönetmen ve senarist Semih Kaplonağlu\'nu yeni filminden dolayı tebrik ediyorum. Elbette zaman zaman haddini bilmeyen, kaliteyi hazmedemeyen nezaket fukarası şahıslar da çıkabiliyor. Bunlara verilecek en güzel cevap seviyeyi korumak işini en güzel şekilde yapmaya devam etmektir. Biz her fırsatta merhametli büyüme diyoruz. Bunun için her platformda adaleti, dayanışmayı, kardeşliği savunuyoruz. Sadece teknolojik ve ekonomik büyümenin bir ülkenin geleceği için yeterli olmadığını beşeri kalkınmanın da elzem olduğunu ifade ediyoruz. Çevreye zarar veren her teknoloji ne kadar hayatı kolaylaştırıcı olursa olsun, aslında namlusu insana dönmüş bir silahtır. İçinde bulunduğumuz ekosistemi tahrib eden her adımın sonu felakettir. Acilen bir öz eleştiriye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sayın Kaplanoğlu\'nun filmini bu açıdan da son derecea anlamlı buluyorum. Filme katkı veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Buğday filminde görev alan kameramanından teknisyenine kadar tüm sinema emekçilerimizi tebrik ediyorum\" dedi.

\"TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında öğretmenlerin \'24 Kasım Öğretmenler Günü\'nü tebrik etti. Erdoğan,\" Tüm eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nü tebrik ediyorum. Tüm öğretmenlerimize şahsım, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında şehit olanlar ile afetlerde kazalarda kaybettiklerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Türkiye\'nin bugünlere gelmesinde en büyük pay öğretmenlerimizindir. Ne yaparsak yapalım öğretmenlerimizin hakkını ödemeyeceğimizi çok iyi biliyoruz\" ifadelerini kullandı.