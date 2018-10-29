Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Atatürk Havalimanı vasfını koruyacak

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda devlet başkanının katılımıyla hizmete açıldı. Havalimanının adının İstanbul Havalimanı olacağı açıklandı. Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın nasıl değerlendirileceği yönünde de açıklamada bulundu. Erdoğan, "Atatürk Havalimanı'nın faaliyet dışındaki alanları 'millet bahçesi' olarak İstanbul halkının kullanımına açılacaktır. Şu andaki kapalı alanları da İstanbulumuzun en büyük fuarı haline getireceğiz. Orası Atatürk Havalimanı ve burası İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir" dedi.

Konuşmasında havalimanı işçilerine teşekkür eden Erdoğan, "10 yıl boyunca bu havalimanımız büyümeye devam edecektir. Kendi enerjisini üreten, çevreci, tabiat dostu ve engelsiz bir proje olan havalimanımızdaki hizmetler için 120 bin kişi görev yapacaktır" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Saygıdeğer bakanlar ve milletvekilleri sizleri selamlıyorum. Bugün burada sizlerle iki büyük mutluluğu bir arada yaşıyoruz. İstanbul Havalimanımızın açılışını kıymetli dostlarımızla yapıyoruz. Yeni havalimanımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümü de kutlu olsun. Öncelikle bu güzel günümüzü bizimle paylaşan Arnavutluk Cumhurbaşkanı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Kosova Cumhurbaşkanı, KKTC Cumhurbaşkanı, Makedonya Cumhurbaşkanı, Sırbistan Cumhurbaşkanı, Moldova Cumhurbaşkanı, Bosna Hersek Başbakanı, Bulgaristan Başbakanı, Azerbaycan Meclis Başkanı ve diğer ülkelerden gelen bakanlara çok çok teşekkür ediyorum.

Endonezya'daki düşen uçakta ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, Endonezya halkının başı sağolsun. İstanbul bizim sadece şehrimiz değil, ülkemizin en değerli markasıdır. Bu İstanbul şehri ki ona paha biçilmez, öyle bir incidir ki iki deniz arasında yeridir dünyada güneş ile tartılsa.... Paha biçilmez bu şehre böylesine yaptığımız eser. Adını İstanbul olarak açıklıyoruz.

Atatürk Havalimanı aynı isimle devam edecek

Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanımız, burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak. Gerek havacılık fuarları gerekse başka bir takım faaliyetler için Atatürk Havalimanı aynı isimle hizmet vermeyi sürdürecektir. Atatürk Havalimanının bu faaliyetler dışındaki alanları ise söz verdiğimiz şekilde millet bahçesi olarak İstanbul halkının kullanımına açılacaktır. Şu andaki kapalı alanları da inşallah ülkemizin, İstanbul'umuzun en büyük fuarı haline getireceğiz. Dolayısıyla orası Atatürk Havalimanı, burası ise İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. Havalimanımızın ismi de hayırlı olsun.

Havalimanı işçilerine teşekkür

Bu dev projenin etüdünden inşasına ve işletmesine kadar her aşamasında emeği geçen, katkısı olan kamu kurumlarımıza, bankalarımıza, yüklenici firmalara, taşeronlara, mimarından mühendisine tabii hepsinden öte işçisine teşekkür ediyorum.

"Yüz akı, dünyada da örnek olacak bir projedir"

Havalimanı hem mimarisi hem inşası hem işletmesi hem finansmanıyla gerçekten ülkemizin yüz akı, dünyada da örnek olacak bir projedir.

Atılımlarla, havacılık sektörümüzün cirosu 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükselmiştir.

Enerji ve su verimliliğinde yüzde 40 tasarruf sağlayacak özellikleri ve teknoloji ağırlıklı yönetimiyle burası geleceğin dünyasına hitap eden akıllı bir havalimanı olarak faaliyet gösterecektir.

"Avrupa hava sahasının yeniden yapılandırılması gerekecektir"

İstanbul Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Avrupa hava sahasının yeniden yapılandırılması gerekecektir. Artık en önemli transfer noktası İstanbul olacağı için kıtalar arası uçuşların güzergahları da büyük ölçüde değişecektir. Konumu ve özellikleriyle tarihe damga vuracak bu eserin ülkemizde inşa edilmiş olması tesadüfi değildir.

Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya, bölgesinde ve dünyada barışın, huzurun, güvenliğin, refahın sembolü haline gelmeye kararlıdır.

Bölgemizdeki ve dünyadaki tüm dostlarımıza sesleniyorum; gelin hepimiz için huzurlu, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa edelim.

"İlk etabı yılda 90 milyon yolcu kapasitelidir"

2013'te ihalesini gerçekleştirdiğimizde pek çok çevrenin, bu projenin sonunun gelip gelmeyeceğini merak ettiğini biliyoruz. İlk etabı yılda 90 milyon yolcu kapasitelidir. Bu, tüm etaplar bittiğinde 150 milyona yükselecek, gerekirse 200 milyona çıkartılabilecektir.

120 bin kişi görev yapacak

Tüm etapların 2028'e kadar tamamlanması öngörülmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl boyunca bu havalimanımız büyümeye devam edecektir. Kendi enerjisini üreten, çevreci, tabiat dostu ve engelsiz bir proje olan havalimanımızdaki hizmetler için 120 bin kişi görev yapacaktır.

Yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon avro.Devlete ödenecek kira bedeli 22 milyar 152 milyon avro olmak üzere vergiler hariç 32,4 milyar avro.

Bu projenin finansmanında, herhangi bir Hazine garantisi veya benzeri bir taahhüt söz konusu değildir. İstanbul Havalimanı'nı sadece ülkemize değil, bölgemize ve dünyaya yaptığımız bir büyük hizmet olarak görüyoruz.