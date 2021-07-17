Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı; AKP'nin üye sayısı, 5 ayda, 2 buçuk milyon arttı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında, “Biz 13 milyon 500 bini aşan üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük ailesiyiz” dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Nisan ayında, AKP’nin toplam üye sayısının 10 milyon 984 bin 312 olarak açıklamıştı.

Yargıtay'ın 1 Nisan 2021 verilerine göre, AKP'ye üye sayısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu.

2023 yılında yapılacak seçimlere değinen Erdoğan, "AK Parti kalesinde gedik açma gayretlerinin akamete uğraması, 2023'le ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması, ilkelerimiz etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır.

Gençler aşkla, şevkle davamıza hizmet edenler AK Parti'nin gizli neferleridir. O gizli kahramanların hakkını ne yapsak ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na verilen güçlü destek bize olan güvenin tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

“İstişareye açığız”

Kurban Bayramı’nda KKTC’de olacağını hatırlatan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz il, ilçe, mahalle teşkilatı, genel merkezi ile bir vücudun azaları gibiyiz. Biz 13 milyon 500 bini aşan üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Unvanımız farklı olsa da hepimiz aynı gönül hareketinin neferleriyiz. Bu harekette genel başkanın sorumluluğu ne kadar büyükse il başkanının, milletvekilinin sorumluluğu da aynı derecede büyüktür. Sahadaki uç beylerimiz olan teşkilat mensuplarımızın görüşlerine büyük önem veriyoruz. 2023'e giden süreçte yine sizlerin katkılarını almak istiyoruz. Bu toplantılar vasıtasıyla teşkilatımızın fotoğrafını çekiyor, yol haritamızı belirliyoruz.

AK Parti'nin alameti farikası ortak akla önem vermesidir. Bu özelliğinden dolayı AK Parti kendisini sürekli yenilemiştir. AK Parti Türk siyasetine halen yön veriyorsa, 84 milyonun umudu olmaya devam ediyorsa sebebi istişareye açık olmasıdır. AK Parti'nin hızını kesmek için kurulan pek çok parti unutulmaya yüz tutmuşken biz mücadelemizi sürdürüyoruz. AK Parti kendini güncelleyebilmiş yegane siyasi harekettir”

"Duvar örmek bize yakışmaz"

“Bizim siyasetimizde kibir, böbürlenme, vatandaşla arasına duvarlar örmek bize yakışmaz” diyen Erdoğan, millete rağmen hareket etmediklerini öne sürdü, “Elbette eleştirilerimizi yapacağız. Ama çalışmaları sürdürürken kenetlenmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Bize düşen kapısı çalınmadık hane, gönlü kazanılmadık insan bırakmamak üzere mücadelemizi sürdürmektir” diye konuştu.