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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatör Graham ile görüştü

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kabul etti

18 Ocak 2019 21:02

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde ABD\'li senatör Lindsey Graham\'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara\'ya gelen ABD\'li senatör Lindsey Graham ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hazır bulundu. Kabulde, Suriye bağlamındaki son gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.

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