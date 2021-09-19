Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye uçuşu öncesi artan kira fiyatları ve Ermenistan ile ilişkiler hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye gitmek üzere yola çıktı.

BM Genel Kurulu'nda konuşmak için New York'ta bulunacak Erdoğan, uçuşu öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Nahçıvan'ı Azerbaycan'a bağlayacak koridora izin vermeyeceklerini açıklamasına dair bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Bu koridorun açılması açılmaması meselesi siyasi bir mesele. Bir taraftan bunu söylerken diğer taraftan da benimle görüşmeyi arzu etmesi düşündürücüdür" dedi ve ekledi:

"Tayyip Erdoğan ile bir görüşme arzu ediyorsan burada bazı adımların da atılması lazım. Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız.

"Bu konuda gerçekten samimiyse ben de samimiyetimizi gösterir ve diplomasiyi burada başlatırız. Diplomasi başladığı zaman burada bir şeylerin alınıp verilmesi lazım."

'Bu zulmün önüne geçeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen bir diğer soru da, öğrencilerin artan kira fiyatlarını ödemekte zorlanması hakkında bir şeyler yapıp yapmayacakları konusundaydı.

Erdoğan bu soruyu "Bizim işimiz zaten böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz" diye yanıtladı.

https://www.youtube.com/watch?v=2Oq8JAzP4eY&feature=youtu.be

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşeceğini de açıkladı.

Öte yandan Reuters'a konuşan Miçotakis, Akdeniz ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede diğer ülkelere örnek olması gerektiğini söyledi.

Miçotakis "Artık iklim değişikliğinden bahsetmek istemiyorum. İklim krizi kavramını kullanmak istiyorum, çünkü artık bunu yaşıyoruz" dedi.