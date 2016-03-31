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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüştü

Görüşmenin 45 dakika sürdüğü belirtildi

31 Mart 2016 10:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak için gittiği Washington'da ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüştü.

Erdoğan'ın Kerry'yi kabul ettiği Washington Büyükelçiliği Rezidansı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmenin 45 dakika sürdüğü belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Görüşmeye, ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland da katıldı.

Diğer yandan Erdoğan, Washington'da ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileri ve akademisyenlerle de bir araya geldi.

Erdoğan, Türkiye'ye yakın bölgelerde büyük bir yıkım ve insanlık dramının yaşandığını belirtip şunları söyledi:

"Yönetilemeyen siyasi alanlarla dolu bir coğrafyada Türkiye olarak gelişmeleri bölgesel ve küresel barışa hizmet edecek şekilde yönlendirmeye çabalıyoruz. Bu çabamızda zaman zaman yalnız kaldığımızı hissetsek de ABD'nin bizi anladığını ve yanımızda olduğunu düşünmek istiyoruz."

Erdoğan ayrıca, ABD ile Türkiye'nin ilişkilerinin "vazgeçilmez nitelikte" olduğunu söyledi ve "İşbirliğimizi ortak değerler ve karşılıklı menfaatler temelinde geliştirmek için her türlü çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.

 

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