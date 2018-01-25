Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesi sona erdi.İki liderin görüşmesinde ana gündem maddesinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda "Ben henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Daha önce konuştuk. O bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem" açıklaması yapmıştı.

ABD’nin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD’li mevkidaşı arasında yapılan görüşme sonrasında Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Başkan Trump, Afrin'de şiddetin yükselmesi ve Suriye’deki ortak hedeflerin zarar görmesi riskine dair endişelerini yineledi” ifadelerine yer verildi.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan da yapılan açıklamada da "Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye ABD’nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.



Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili görüş teatisinin yanısıra ikili konulara da değinilmiştir.



Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulamıştır.



Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin kendi ulusal güvenliği için Afrin’i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur.



Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye ABD’nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir.



Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etmişlerdir."

İki aylık arada neler yaşandı?

Liderler arasındaki son görüşme bundan iki ay önce gerçekleşmişti.

Ankara-Washington hattında Suriye konusunda son dönemde hangi açıklamalar yapılmıştı?

NTV'de yer alan habere göre, her şey 15 Ocak günü uluslararası koalisyon güçlerinin Bağdat'taki sözcüsü Ryan Dillon'ın açıklamasıyla başladı. Dillon, PYD/YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden 30 bin kişilik sınır güvenlik güçleri oluşturacaklarını bildirdi.



Bunun üzerine Türkiye, uzun süredir gündeminde olan Afrin operasyonunun hazırlıklarına hız verdi.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert 18 Ocak'ta, "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı. Ancak artık ok yaydan çıkmıştı.

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, dışişleri sözcüleri ile Beyaz Saray basın sözcüsü birbirinden farklı ve eşgüdümden uzak olduğu açıkça görülen açıklamalarda bulundular.

ABD Başkan Donald Trump'ın dış politikasının hedeflerini belirleyen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı James Mattis ise, "itidal" kelimesini tercih ettiler.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı yüz yüze görüşme sonrasında Amerikan yönetiminin Afrin operasyonuna ilişkin yaklaşımı değişti. Üsluptaki "muhalif ton" azaldı.

Üstelik, Türkiye'nin 5 yıldır savunageldiği Suriye'nin kuzeyinde "uçuşa yasak ve güvenli bölgeler" oluşturma çağrısı ilk defa Washington'dan olumlu yanıt buldu.



Şimdi ;ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmenin önemli gündem maddelerinden birini bu konu oluşturuyor. Amerikan basını, "durumun tersine döndüğünü", Beyaz Saray'ın Türkiye'nin güvenlik endişelerini ilk defa gördüğünü yazıyor.



Bu konuda en ilginç tespit ise Rus basınından geldi. Rusya devletine ait İngilizce haber kanalı Russia Today, "ABD, sadece 9 gün içinde nasıl Suriyeli Kürtleri desteklemekten onlara karşı Türkiye'yi desteklemeye geçti" başlığı ile bir analiz yayınladı. Analizde, "Washington, sadece birkaç gün önce provoke etmeye yardımcı olduğu bir krizin takibinde kendi müttefiklerince Suriye'nin dışında bırakılmamak için çaresizce çırpınıyor" yorumu yapıldı.