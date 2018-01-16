Trump, kendisini arayan Erdoğan'a "Ben sana döneceğim" demiş, dönmemiş...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’tan beklediği telefonunu gelmediğini, kendisinin de aramaya niyetinin olmadığını söyledi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından ABD ile Suriye konusunda krize dönüşen son gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı, Afrin’e yapılacağı açıklananan operasyona Özgür Suriye Ordusu’nun dahil olup olmayacağıyla ilgili bir soru üzerine, ”Tabii olacak, beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele. Biz onlara, topraklarına sahip çıkmaları için, bu kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz” dedi.

Erdoğan, ABD’nin Suriye’nin Türkiye sınırının güvenliği için YPG merkezli oluşturmayı planladığı ‘Kuzey Ordusu’ için de şunları söyledi: “Amerika 11-12 bin kilometreden gelecek, burada kendisine bir ordu oluşturacak ve adını da ne koyacak? ‘Sınır güvenliği.’ Neyin sınır güvenliği? Bakın şu anda Suriye’de rejim,‘Bu bizim için bir tehdit oluşturur’ diyor ve kesinlikle böyle bir oluşuma onlar da sıcak bakmıyor” dedi.

‘Trump’ı aramayı düşünmüyorum’

‘Trump ile Suriye konusunda görüşme olup olmayacağı’sorusuna ise Erdoğan şu karşılığı verdi: ‘‘Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile iki üç gün önce konuştuk, telefon diplomasimiz devam ediyor.”