Cumhurbaşkanı Erdoğan'a manşetten hakaret eden Yunan Dimokratia gazetesine tepki yağdı

Yunanistan merkezli Dimokratia gazetesinin 18 Eylül 2020 tarihli nüshasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ağır hakaret içeren bir manşetle çıkması Ankara-Atina hattında Doğu Akdeniz krizi nedeniyle gergin seyreden ilişkileri daha da alevlendirdi.

Gazetenin başlığına birçok Türk siyasetçi sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dimokratia'nın attığı başlığı "alçakça" olarak nitelendirerek Yunanistan büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, "Bu aslında maalesef ne kadar alçaldıklarını gösteriyor. Bu seviyeye düşülmemesi gerekiyor. Bizim gazetelerimizde, basın yayın organımızda herhangi bir Yunan siyasetçiye veya başka bir siyasetçiye eleştiri olur, bazen ağır eleştiri olur. Basın özgürlüğü çerçevesinde bizi de eleştiriyorlar. Bu da doğal. Bazen daha da ağır eleştiriler oluyor, üzülüyoruz ama bu olabilir. Bu, basın özgürlüğü çerçevesinde olabilir ama hakaret basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmemelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da manşeti, "Doğu Akdeniz’de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması" olarak nitelendirdi.

Eski Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek de gazeteye tepkisini dile getirerek Twitter üzerinden, "ŞEREFSİZLER TAHRİK ETMEYİN, ZORLA ARANMAYIN..." yazdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, dün manşetle alakalı Yunan hükûmetine sorumlulardan hesap sormaları çağrısı yapmıştı.

Konuyla ilgili Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da "Saldırgan dil kullanımı ülkemizin siyasi kültürüne aykırıdır ve ancak kınanabilir" demişti. "Yunanistan'da ifade ve basın özgürlüğü koruma altındadır" sözlerine yer verilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan manşet için "Saldırgan dil kullanımı ülkemizin siyasi kültürüne aykırıdır ve ancak kınanabilir. Özür dilemeliler" ifadeleri kullanılmıştı