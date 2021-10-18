Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bal toplamak için 150 metre tırmandı

Batman'da kaya oluklarına tırmanan ve kaya balı toplayan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, bu kez Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan için 150 metre tırmanıp bal topladı. Yıldız, "Bu balın faydaları saymakla bitmez. Şifa kaynağı ve tamamen organik olan kaya balını bu kez Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan için topladım. Ona ulaştırmak istiyorum" dedi.



Gercüş ilçesinde hobi olarak arıcılık yapan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, koruyucu elbiseler giyerek tırmanış yaptı. 150 metre yüksekliğe tırmanan Yıldız, şifalı olduğunu iddia ettiği balı bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan için toplandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edip balı vereceğini söyleyen Yıldız, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız gece gündüz demeden ülkemiz için çalışıyor. Onu, kendisini ülkesine feda eden bir dünya lideri olarak onu görüyorum. O bizim baş tacımızdır. Bu balın faydaları say say bitmez. Bundan dolayı kendisine ulaştırmak istiyorum. Ben ayrıca şehit çocuğuyum. Bundan dolayı Türk bayrağını bu kayalara asarak bayrağımızın her yerde dalgalanmasını istiyorum. Bu kaya balına ulaşmak başkaları için zor olabilir ama benim için zor değil. Ben bunun eğitimini almışım. Eğitimini aldığım için benim için fazla bir tehlikesi yoktur. Bu balın Sayın Cumhurbaşkanımıza faydalı olacağını düşünüyorum". (DHA)