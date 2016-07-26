Uçak krizi sonrası ilk yüz yüze görüşme tarihi belli oldu; Erdoğan 9 Ağustos'ta Rusya'ya gidiyor

Rus savaş uçağının 24 Kasım 2015'de düşürülmesinden sonra Türkiye'den Rusya'ya bakanlar düzeyinde ilk resmi ziyaret gerçekleşecek. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci bu akşam Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidiyor. Başbakan Yardımcısı Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 9 Ağustos'ta St Petersburg'a gideceğini açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Ağustos'ta St Petersburg'da Putin ile bir araya geleceği açıklandı.

Rus savaş uçağının Türkiye'nin hava sahasına sınır ihlali yapması ve düşürülen Rus uçağı ile kopma noktasına gelen ikili ilişkiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 27 Haziran 2016'da yazdığı "özür mektubu" ile normalleşme sürecine girdi.

Normalleşme süreci sonrası iki ülke arasında üst düzey yüz yüze ilk temas ise 1 Temmuz 2016'da Rusya'nın Soçi kentinde sağlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldi.

Süreçteki bir başka görüşme de Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen G20 Ticaret Bakanları Toplantısında gerçekleşti. Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Birinci Yardımcısı Aleksey Lihaçev ile bir araya geldi. Sonolarak da Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile turizm sektör temsilcilerinin yer aldığı bir heyet Moskova'da Rus muhatapları görüşmeler yaptı.

Şimşek ve Zeybekçi bugün Moskova'ya gidiyor

İki ülke arasında karşılıklı atılan bu adımların ardından Türkiye'den bakanlar düzeyinde Rusya'ya bir ziyaret planlandı. Türkiye'de 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişimine karşın bakanların Rusya ziyareti iptal edilmedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi bu akşam özel uçakla Moskova'ya gidecek. Ziyarette daha önce Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin yer alacağı açıklanmış daha sonra bu isim Mehmet Şimşek olarak değiştirilmişti.

Resmi görüşmeler yarın

Heyette Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da yetkililer olacak. Resmi görüşmeler ise yarın yapılacak. Başbakan Yardımcısı Canikli ile Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç başkanlığında gerçekleşecek heyetler arası görüşmelerin ardından ikili görüşmeler de yapılacak. Ekonomi Bakanı Zeybekci, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukayev ve Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile ayrı ayrı ikili görüşmeler yapacak.

Uçak krizinin ardından Türkiye'den bakanlar düzeyinde Rusya'ya gerçekleşen bu ilk resmi ziyarette, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler değerlendirilecek. Ekonomik ilişkilerin yeniden canlandırılması, kriz öncesinde ortaya konan hedeflere ulaşılabilmesi için atılacak adımlar görüşülecek.

Basın toplantısı yapacaklar

Başbakan Yardımcısı Şimşek ile Ekonomi Bakanı Zeybekci, Moskova ziyareti öncesinde saat 19.00'da Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı da yapacak.