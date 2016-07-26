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8 ay sonra ilk üst düzey ziyaret; iki bakan Rusya'ya gidiyor

Canikli ve Zeybekçi'nin, Moskova ziyareti öncesinde saat 19.00’da Ankara Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı da yapacak

26 Temmuz 2016 12:24

Rus savaş uçağının 24 Kasım 2015’de düşürülmesinden sonra Türkiye’den Rusya’ya bakanlar düzeyinde ilk resmi ziyaret gerçekleşecek. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi bu akşam özel uçakla Moskova'ya gideceği bildirildi.

Bakanlarla birlikte Rusya'ya gidecek heyette Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan da yetkililer olacağı kaydedildi. Resmi görüşmelerin yarın başlayacağı, Başbakan Yardımcısı Canikli ile Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç başkanlığında gerçekleşecek heyetler arası görüşmelerin ardından ikili görüşmeler de yapılacağı öğrenildi

Ekonomi Bakanı Zeybekçi, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukayev ve Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile ayrı ayrı ikili görüşmeler yapacağı bildirildi. Başbakan Yardımcısı Canikli ile Ekonomi Bakanı Zeybekçi, Moskova ziyareti öncesinde saat 19.00’da Ankara Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı da yapacağı açıklandı.

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