T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 yaşındaki mahkûmu affetti

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

07 Aralık 2017 08:13

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 85 yaşındaki hükümlü Celal Topkara'nın kalan cezasını sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu kararda, Giresun'un Görele ilçesi Önerli köyü nüfusuna kayıtlı Celal Topkara'nın, Giresun Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Mart 2014 tarihli kararı doğrultusunda kasten öldürme ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından 25 yıl 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

3 kişiyi kasten öldürme suçu

Ayrıca Topkara'nın, aynı mahkemenin 24 Aralık 2002'deki kararıyla üç kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan mahkumiyet kararı verilmesini müteakip hükmün infazı sırasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesi nedeniyle yapılan uyarlama yargılaması sonucu toplam 27 yıl 12 ay 45 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı aktarıldı.

Topkara'nın 8 Mayıs 2013 tarihinden itibaren şartla tahliye edildiği ve mahkemenin ek kararıyla şartla tahliyenin kaldırılıp cezasının infazının kararlaştırıldığı kaydedilen karar metninde, hükümlünün kalan cezasının, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

ETİKETLER

erdoğanmahkumhükümlüaffetticezaeviresmi gaezte

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24