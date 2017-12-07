Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 yaşındaki mahkûmu affetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 85 yaşındaki hükümlü Celal Topkara'nın kalan cezasını sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu kararda, Giresun'un Görele ilçesi Önerli köyü nüfusuna kayıtlı Celal Topkara'nın, Giresun Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Mart 2014 tarihli kararı doğrultusunda kasten öldürme ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından 25 yıl 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

3 kişiyi kasten öldürme suçu

Ayrıca Topkara'nın, aynı mahkemenin 24 Aralık 2002'deki kararıyla üç kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan mahkumiyet kararı verilmesini müteakip hükmün infazı sırasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesi nedeniyle yapılan uyarlama yargılaması sonucu toplam 27 yıl 12 ay 45 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı aktarıldı.

Topkara'nın 8 Mayıs 2013 tarihinden itibaren şartla tahliye edildiği ve mahkemenin ek kararıyla şartla tahliyenin kaldırılıp cezasının infazının kararlaştırıldığı kaydedilen karar metninde, hükümlünün kalan cezasının, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırıldığı bilgisine yer verildi.