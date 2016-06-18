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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 bin 600 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan, TSK'nın kendi uçak gemisine sahip olacağını söyledi

18 Haziran 2016 19:07

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK'nın tarihinin en büyük hezimetini yaşadığını belirterek, "Yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar sonucunda 7 bin 600'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

Erdoğan, Burgazada korvetinin denize indirilmesi ve Kınalıada korvetinin ilk kaynak töreninde konuştu.

haberler.com'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Amfibi türü Anadolu gemisinden sonra artık biz kendi uçak gemimizi yapar hale geleceğiz ve uçak gemimizi inşallah yapacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri kendi uçak gemisine de sahip olacak, bunu da başaracağız. Hiçbir engel yok. İnanırsanız başarırsınız, azmederseniz başarırsınız" dedi.

 

"Yurt içinde ve yurt dışında 7 bin 600'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi"

 

Erdoğan, şöyle konuştu: "Öncelikle 2009 yılından itibaren farklı isimler altında hayata geçirdiğimiz demokratikleşme adımları ve reformlar, bölge halkına sorunun kaynağının örgüt olduğunu tartışmasız şekilde gösterdi. Bölge halkı bu süreçte devletin iyi niyetini, samimiyetini, bölgeye gerçekleştirdiği tarihi nitelikteki yatırımları bizzat tecrübe etti.

Bölücü terör örgütünün ise hizmetleri ve yatırımları engellemek, bölgeyi karanlığa, cahilliğe, yokluk ve yoksulluğa mahkum etmek için çalıştığı iyice anlaşıldı. Bölge halkının 20 Temmuz'dan itibaren, tüm tehditlere ve baskılara rağmen örgütün yanında yer almamasının en büyük sebebi budur.

Bunun yanında güvenlik birimlerimizin ilk günden itibaren büyük bir titizlikle koordinasyon ve hukuk sınırları içinde yürüttüğü operasyonlar örgüte büyük darbe vurdu. Böylece ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine yönelik en büyük saldırı boşa çıkarıldı. Örgüt, tarihinin en büyük hezimetini yaşadı. Yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar sonucunda 7 bin 600'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi."

 

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