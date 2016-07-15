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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 gündür kamuoyu önüne çıkmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, en son 9 Temmuz'da NATO Zirvesi dönüşünde kameralar karşısına geçti

15 Temmuz 2016 19:07

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan altı gündür halkın önüne kameralar karşısında çıkmadı. 9 Temmuz'da Varşova'daki NATO zirvesinden dönen Erdoğan o tarihten bu yana hiç objektiflerin karşısına geçmedi. Erdoğan 11 Temmuz'da helikoptere binerken uzaktan görüntülendi.

9 Temmuz günü Varşova’da yapılan NATO zirvesinden dönen, aynı akşam kardeşi ve dayısını hastanede ziyaret eden Erdoğan’ın bu tarihten sonra yine 9 Temmuz’daki Antalya ziyareti dışında hiçbir resmi programı olmadı.

Nerede olduğu açıklanmayan Erdoğan, 9 Temmuz tarihinden bu yana hiç kamuoyu önüne çıkmadı, fotoğraf da vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece 11 Temmuz’da Tarabya Köşkü’ne giderken helikoptere biniş anında görüntülendi.

Erdoğan’ın faaliyetleri konusunda son altı gün içinde çıkan tek önemli haber de, askeri personele dokunulmazlık getiren yasayı imzalaması oldu. Yasanın imzalandığı duyuruldu, yasa Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de çıktı.
 

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