Cumhurbaşkanı Erdoğan 6. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı

İstanbul, 3 Eylül (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’da Ruh Ordo Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi’nde, “Türkiye uluslararası toplumla dayanışma içinde diyaloğu, diplomasiyi, adalet ve hukuku savunmaya devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türk devletleri olarak kendi aramızda sergileyeceğimiz işbirliği ve dayanışma, uluslararası sistemin adaletli şekilde işletilmesine de katkıda bulunacaktır.

“Son yıllarda Türk dünyasının jeo-ekonomik önemi daha da arttı. Orta Asya, 70 milyon civarında nüfusun yaşadığı, yatırım imkânları geniş, yetişmiş insan kaynağına sahip, yıllık milli gelir toplamı 350 milyar doları aşan mümbit bir coğrafyadır. Ancak Türk dünyasının sahip olduğu coğrafi ve demografik ağırlıkla eşdeğer bir ekonomik performans sergileyemediğini görüyoruz.

“Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı. Biz bu konuda kendi para birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz. Çağımız bize ulaştırma ve iletişim ağlarının geliştirilmesi için de önemli imkânlar sunuyor. Bu bakımdan Kafkasya ve Orta Asya’yı aşarak Çin’e kadar ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor girişimine önem veriyoruz.”

Görüntü dökümü:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6. Devlet Başkanları Zirvesi’deki konuşması