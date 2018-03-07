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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kanunu onayladı 

Ankara,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 4 kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi

07 Mart 2018 06:57

Ankara,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 4 kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. 
Erdoğan\'ın onayladığı kanunlar şöyle:7093 sayılı \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.\"7094 sayılı \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun\"7095 sayılı \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş MilletlerArasında Afet ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline AitEşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik ÖnlemlerinAlınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun\" 7096 sayılı \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ HükümetiArasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun\"

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