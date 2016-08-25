Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 kanunu onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın onayladığı kanunlar şunlar:
- 6737 sayılı "Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşması'na Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",
- 6738 sayılı "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",
- 6739 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Evrensel Posta Birliği (UPU) Arasında Yirmi Altıncı Dünya Posta Kongresine Yönelik Düzenlemelere İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",
- 6740 sayılı "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun".
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kanunları, Anayasa'nın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.