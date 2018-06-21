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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 35 önemli ismi orada bitirdik (1)

KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kandil'i vurduk

21 Haziran 2018 19:26

KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Kandil\'i vurduk. İkinci operasyonda, bunların liderler toplantısında 35 önemli ismi orada bitirdik\" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş\'taki Müftülük Meydanı\'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil\'e düzenlenen operasyonlara ilişkin \"Biz Kandil\'i vurduk vurduk. 20 uçak ile 10 tane önemli noktasını vurduk. İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık. O liderler toplantısında da 35 tane önemli ismi orada bitirdik\" diye konuştu.

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