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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Paris Barış Forumu"na katılacak

İstanbul, 10 Kasım (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın 100

10 Kasım 2018 14:22

İstanbul, 10 Kasım (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek \"Paris Barış Forumu\"na katılmak üzere Fransa\'ya gidecek.
Ankara’dan saat 14:30’da Fransa’ya hareket edecek olan Erdoğan, Başkent Paris’te düzenlenecek olan \"Paris Barış Forumu\" etkinlikleri kapsamında Orsay Müzesi\'ndeki \"Picasso Bleu et Rose\" sergisini de gezecek ve resepsiyona katılacak.
Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

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