T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'tan bu konularla ilgili olarak bir yetkili zaten Türkiye'ye gelecek" (1)

  Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-Gülseli KENARLI İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Bulgaristan'ın Varna şehrine hareketi öncesi açıklama yapıyor

26 Mart 2018 17:02

 

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-Gülseli KENARLI İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan Bulgaristan\'ın Varna şehrine hareketi öncesi açıklama yapıyor. Açıklamanın ardından soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK\'nın Sincar\'daki varlığı ile ilgili bir soruya şöyle cevap verdi; \"Dün akşam itibariyle Irak Merkezi Yönetimi\'nin Sincar\'a yönelik bazı operasyon girişimlerini ben de doğrusu istihbarat örgütümüzden aldım. Bunun netice itibariyle, tamamen bittiği, bitmediği konusunda şu anda takipteyiz. Kısmi olarak bir müdahaleleri olmuş olabilir. Nitekim bugün de Irak\'tan bu konularla ilgili olarak bir yetkili zaten Türkiye\'ye gelecek. Onlarla da MİT Müsteşarımızın görüşmesi olacak. Bu görüşmelerden sonra çok daha sağlıklı bir neticeyi alırız. Temennimiz odur ki; Irak Merkezi Yönetimi gerçekten Sincar\'da bir operasyon hakkıyla versin. Eğer bunu başarmak da bir sıkıntı varsa, burada da ikili görüşmelerimizi yapalım. Orada gereğini; Sincar\'da biz yaparız\"

Görüntü dökümü:
--------------
-Erdoğan\'ın soruları cevaplaması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuratKENARLIDHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAtatürk Havalimanı Bulgaristan VarnaAçıklamanınCumhurbaşkanı Erdoğan PKK SincarIrak Merkezi Yönetimi SincarBununKısmiNitekimIrakTürkiyeOnlarlaMİT

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24