Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs'ta AKP'ye üye olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2 Mayıs'ta AKP'ye üye olacağı açıklandı. Türkiye'de parlamenter sistemi bitiren "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasının ardından gözlerin çevrildiği AKP'de, olağanüstü kongre tarihi de 21 Mayıs olarak belirlenmişti.

Başbakan Binali Yıldırım, Erdoğan'ın üyelik işlemlerinin AKP grup toplantısında gerçekleştirileceğini ifade etti. 16 Nisan'da yapılan halk oylaması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'ye üyeliğinin önünde hiçbir engel kalmadığını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Dolayısıyla 2 Mayıs'ta yapacağımız toplantıyla, sayın Genel Başkanımız, kurucu Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın üyeliğini yapmış olacağız. 21 Mayıs'ta da olağanüstü kongreyi topluyoruz"

Erdoğan, partili cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişikliğinin kabulünün ardından yaptığı açıklamada "Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra AK Parti'nin başına geçeceğim" demişti. Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongrede tek aday olması bekleniyor.