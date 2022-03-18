Cumhurbaşkanı Erdoğan '1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptı: Otomobil geçiş fiyatını 200 lira olarak belirledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprüsü'nde otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı 200 lira olarak belirledik. 1 hafta ücretsiz olacak. 1 hafta ücretsiz, ondan sonra 200 lira. Yap işlet devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla buradaki aylık yıllık bedel eğer onun aleyhineyse onu bizler devletin kasasından biz ödeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptı. Buradaki konuşmasında 'Kamu Özel İş birliği' modelinden övgüyle bahseden Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprümüz 'Kamu Özel İş birliği' de denilen yap-işlet-devret modeliyle inşa ettiğimiz son eserdir. İnşallah bunun devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı projenin kârlı olduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Yapılan hesaplamalar, bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar euro katkısının olacağına işaret ediyor. Velhasıl neresinden bakarsanız bakın ülkemiz açısından kazanç, milletimiz için iftihar kaynağı bir eserin açılışını yapıyoruz."

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"1915 Çanakkale Köprüsü'nü büyük ecdada ithaf ediyoruz"

"Sayın Güney Kore Başbakanı, sevgili Çanakkaleliler, değerli misafirler bu tarihi günde sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Çoşkunuz coşkumuzdur. Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin toplumların gözbebeği olmuş Çanakkale yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Boğaza taktığımız yakut bir gerdanlık olarak gördüğümüz 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için bir aradayız.

Biz de Peygamber yoldaşı şehitlerimize layık olabilmek için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü büyük ecdada ithaf ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize milletimize şehrimize tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Bu köprümüz de tıpkı 15 Temmuz Şehitleri köprüsü, Fatih Sultan, Yavuz Sultan Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve şimdi de işte burada Çanakkale'de 6. köprüyü açıyoruz. 140 yıl önce Sultan Abdulhamit Han o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştı.

Az önce Güney Kore Başbakanı'nı dinledik. Heyecanını gördünüz değil mi? Kore, o zaman herhangi bir anlaşma yokken bizim büyüklerimiz Kore'de savaşa gittiler. Orada şehitler oldu. Orada kabristanları var. Bunlar sıradan bir olay değil. Bunlar aşktır ve aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. İşte hep beraber şu anda Kore'yle attığımız bu adımlar inşallah en kısa zamanda ticaret hacmimizi 20 milyar dolara çıkaracağız. Ve yatırımlarıyla, köprülerimizdeki dayanışmayla adımlarımızı atıyoruz. Türkiye'nin, Türk milletinin istediğinde başaramayacağı hiçibr şey olmadığını dosta düşmana gösterdik, gösteriyoruz."

"101 kilometrelik otoyolun da açılışını gerçekleştiriyoruz"

"Hiç şüphesiz burada sadece bu köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul'u, Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. Bugün köprüyle birlikte Malkara'dan Çanakkale'ye kadar uzanan 101 kilometrelik otoyolun da açılışını gerçekleştiriyoruz. İş bilenin, kılıç kuşananındır.

Türkiye'nin en yoğun araç güzergahlarından biri olan bu yolda Lapseki Gelibolu arasında feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burası saatlerce feribot sırası beklenen, ardından 1,5 saatlik bir yolculukta karşıya geçilen bir yerdi. Şimdi aynı yolculuk 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden sadece 6 dakikada tamamlanacak. Nereden nereye. Yapar mıyız? Beraber yapar mıyız? Eyvallah."

"2,5 milyar euroluk bir yatırım bedeline sahip"

"Köprümüzün temelini 4 yıl önce bir 18 mart günü atmıştık. Firmalarımız Güney Kore'li ortaklarıyla birlikte kolları sıvadı. 5 binin üzerinde personelin, 740 iş makinasının geceli gündüzlü çalışmasıyla köprümüzü söz verdiğimiz tarih olan bugünkü açılışa hazır hale getirdik. Dünyada böylesine devasa bir eseri bu kadar kısa sürede tamamlayabilecek başka bir ülke var mıdır bilmiyorum. Türkiye orta açıklığı itibariyle dünyanın en uzun köprüsü Japonya'yı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşti. Tabi orta açıklık uzunluğu bakımından ilk 10 köprünün 3'ünün ülkemizde olduğunu da hatırlatmak isterim. Değerli kardeşlerim Marmara'yı otoyollarıyla, köprüleriyle, tünelleriyle çepeçevre kuşatan otoyol projemizin bugün açılışını yapacağımız kısmı evet burayı söylüyorum 2,5 milyar euroluk bir yatırım bedeline sahip. Peki bu 2,5 milyar dolarlık yatırım bize ne kazandıracak. Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı yıllık ne olacak biliyor musunuz? 415 milyon euro.

"Hesaplamalar bu projenin milli gelirde 2,4 milyar euro katkısının olacağına işaret ediyor"

Şehirlerimiz arasında güvenli, konforlu, hızlı bir şekilde yapılacak seyahatin kolaylığına, huzuruna, rahatlığına değer biçilir mi? Yapılan hesaplamalar, bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar euro katkısının olacağına işaret ediyor. Velhasıl neresinden bakarsanız bakın ülkemiz açısından kazanç, milletimiz için iftihar kaynağı bir eserin açılışını yapıyoruz. Avrupa ve Asya kıtalarını daha önce İstanbul'da yaptığımız 3 köprü ve denizin altından yaptığımız 2 geçişle birleştirmişti. İki kıtayı, şimdi 6. defa birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hangi zorluklar aşılarak, hangi gayretler sarfedilerek inşa edildiğinin belgesel haline getirilen hikayesini bu akşam TRT'de seyredebilirsiniz.

Projesinden finansmanına, inşaatından işletmesine kadar bu güzel eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızdan firmalarımıza, mühendislerimizden, işçi kardeşlerimize, şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Çok emek sarfettiler. Biraz sonra kendilerini sahnede yanıma davet edeceğim. Artık Çanakkale şehitlerimizin aziz hatıralarını sadece mezar taşlarında, sadece müzelerde değil işte bu abide eserin tüm görkemiyle boğazın üzerinde de yaşatacağız. Bizlere canları pahasına bu vatanı emanet eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum."

"Almanya son 4 yılda 15 milyar dolarlık Kamu Özel İşbirliğine sayalı otoyol projesi yaptı"

"Değerli misafirler, 1915 Çanakkale Köprümüz 'Kamu Özel İş birliği' de denilen yap-işlet-devret modeliyle inşa ettiğimiz son eserdir. İnşallah bunun devamı gelecek. Burada kalmayacak. Ülkemizde bu modelin 30 yıllık bir geçmişi olmakla birlikte en başarılı örnekleri bizim dönemimizde ortaya çıkmıştır. Dünyada 134 ülke bu modeli farklı sektörlerdeki yatırımlarında kullanıyor. 'Kamu Özel İşbirliği' modeli performansında Avrupa'da 3., dünyada 13. sırada yer alıyoruz. Mesela Almanya son 4 yılda 15 milyar dolarlık Kamu Özel İşbirliğine sayalı otoyol projesi yaptı. Amerika'nın açıkladığı 1,5 trilyon dolarlık altyapı projelerinin önemli bir kısmı bu modelle gerçekleştirilecek. Türkiye bu modelle sadece ulaştırma sektöründe 37,5 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirmiştir. Yani kendi kasamızdan değil, dışardan getirmek suretiyle bunu başardık. Bu dönemde yaptığımız projelerden milli gelirimize katkıları nedir biliyor musunuz? Üretime katkısı 838 milyar dolar. İstihdama katkısı 1 milyon kişi. Şayet aynı yatırımları sadece bütçe kaynaklarıyla yapmaya kalksaydık on yıllarca beklememiz gerekirdi. Biz programlarımıza aldığımız yatırımları bütçeyle ve Kamu Özel İşbirlikleriyle yapılacaklar olarak ikiye ayırarak ülkemize en kısa sürede en çok hizmeti kazandıracak bir yolu izledik.

Rahmetli Arif Nihat'ın 'ikimizden biri köprü olmaya razı gelmezse biz kıyamete kadar bu suyun kıyılarında bekleriz' serzenişine cevap verecek eserler inşa ettik. Merhum Cemil Meriç'in 'cümleler vardır kıtaları birbirinden vardır, uçurumlara köprü atan cümleler de vardır' sözünden ilhamla kıtaları birleştirerek gönülleri yakınlaştırdık. Alllaha hamdolsun özellikle buradaki gibi stratejik öneme sahip yüksek bütçeli projeleri kamu özel işbirliğiyle kısa sürede tamamlayarak hizmete açtık. Master plan hazırlıkları süren 2053 vizyonumuzdaki projelerin büyük bir kısmını da aynı modelle gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.

"Bu projeler Türkiye'nin kalkınmasına çok önemli destekler vermektedir"

"Sağladığı zaman, yakıt, emisyon kazançları yanında hayata geçirildiği bölgelerde yol açtığı ekonomik ve sosyal ivmeyle bu projeler Türkiye'nin kalkınmasına çok önemli destekler vermektedir. Küresel ekonomik sistemin yeni baştan düzenlendiği bu dönemlerde, ülkemizin yatırım, insan gücü, üretim, ihracat potansiyeliyle öne çıkmasında bu projelerin payı çok büyüktür. Bu modele karşı çıkanlara sadece ülkenin kalkınması için gereken yatırımları yapma konusunda hangi teklifleri olduğunu sorun. Bu soru tek başına onların ne derece boş konuştuklarını, ne derece hazırlıksız, ne derece riyakar olduklarını gösterecektir. İşte bunun için diyoruzki biz burada sadece boğazın iki yakası arasındaki bir köprüyü hizmete açmıyoruz. Biz burada Türkiye'nin bugünüyle geleceği arasında giderek daha da güçlenen bir kalkınma köprüsü kuruyoruz. Bugün biz burada Türkiye'nin büyüme, güçlenme gelişme bölgesinde ve dünyada huzurun, refahın, adaletin, hakkaniyetin sembolü gelme vizyonunun yeni bir halkasına kavuşuyoruz."

"Bu eserler sonrasında uzun yıllar boyunca devlete kazanç sağlamayı sürdürecek"

"Garantili işletme döneminde bile kamuya kaynak aktarmaya başlayan bu eserleri sonrasında uzun yıllar boyunca devlete kazanç sağlamayı sürdürecek. Bütçeden tek kuruş çıkmadan 10 milyar Euro'luk bir yatırımla tamamlanarak 200 bin kişiyi istihdam eden İstanbul Havalimanı daha ilk yılında garanti yolcu sayısını aşarak kamuya 22 milyon Euro ilave gelir getirmiştir. Bu modelle peşin parayla zaten yapamayacağımız bütçe imkanlarıyla da bitirmesi uzun vakit alacak projeleri kısa sürede ve taksitle milletimizin hizmetine sunuyoruz. Hastaneleri böyle yapıyoruz, yolları böyle yaptık, yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz.

Küresel ekonomik sistemin yeni baştan düzenlendiği şu dönemde ülkemizin ; yatırım, insan gücü, üretim ihracat potansiyeliyle öne çıkmasında bu projelerin payı çok yüksek.

"Otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı 200 lira olarak belirledik"

1915 Çanakkale Köprüsü'nde otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı 200 lira olarak belirledik. 1 hafta ücretsiz olacak. 1 hafta ücretsiz, ondan sonra 200 lira. Yap işlet devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla buradaki aylık yıllık bedel eğer onun aleyhineyse onu bizler devletin kasasından biz ödeyeceğiz."