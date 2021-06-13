Cumhurbaşkanı Erdoğan, "100 milyar dolara ulaştı" demişti; Ekonomist Eğilmez: TCMB'nin net rezervi 13,6 milyar dolar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti öncesi gazetecilere açıklama yaparak “Şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış vaziyette” dedi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından Twitter’da Merkez Bankası’nın verilerini paylaştı.

Eğilmez, paylaşımında "28 Mayıs 2021 itibarıyla TCMB'nin brüt rezervleri 93,7 milyar dolar, net rezervleri 13,6 milyar dolar, swap hariç net rezervleri eksi 56 milyar dolardır" dedi.

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