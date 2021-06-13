Erdoğan: Merkez Bankası'nın döviz rezervi 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış vaziyette, rezervler düşüyor diye zil takıp oynayanların bu oyunları da bozulmuş oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın rezervlerinin 100 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Erdoğan, "Rezervler düşüyor diye zil takıp oynayanların bu oyunları da bozulmuş oldu" dedi.

Erdoğan, Brüksel ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış vaziyette. Yakın zamanda en büyük ticaret ortaklarımızın başında gelen Çin ile çok önemli bir anlaşmayı yaptık.Daha önce Çin’le 2,4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız vardı.Şimdi bu rakamı 3.6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşmasıyla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. 46 milyar Türk Lirası’na karşılık geliyor. Malum kendilerine göre Merkez Bankası'nın döviz rezervi düşüyor diyenler, bundan dolayı zil takıp oynayanlar var, onların bu oyunları bozmuş oldu. Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar çıkmıştık, inşallah bu tırmanış yeniden başlıyor, bu tırmanışı da devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.