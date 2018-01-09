Cumhurbaşkanı, "Davet ettim, haber bekliyorum" demişti, Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yarın Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli yarın 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda biraraya gelecek.
Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi davet ettiğini, kendisinden yanıt beklediğini bildirmişti.
Erdoğan, "Hayırlı olan işte yavaş davranmamak lazım" ifadelerini kullandı. Görüşmenin yarın saat 16.00'da yapılacağı açıklandı.
Bahçeli dün gazetecilerle yaptığı toplantıda, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP'nin aday çıkarmayacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini söylemişti.
Erdoğan'da Bahçeli için, "yerli ve milli" ifadesini kullanmıştı.